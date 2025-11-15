減肥大障礙？戰勝3個因素就有辦法！(唔係基因)

自古以來，人類面對最大的危機是餓死，而進化而今，下視丘就進化至調節食慾、令你保存脂肪，避免死亡。它有三大武器，包括飢餓感、食慾和減慢新陳代謝，只要你可以戰勝它們，便可以成功減脂。
飢餓感
肚餓要進食是生存本能，所以節食難以長期維持，而且節食時間愈長，愈難對抗飢餓感。有兩類食物可以控制你的飢餓感，首先是蛋白質，有研究發現，只要進食多一倍蛋白質，其他所有東西維持不變，最後每天會減少攝取440卡路里！只要每餐進食約30克蛋白質，便有助提供足夠的飽足感。例如一罐120克的吞拿魚罐頭、20隻蝦、100克三文魚、140克雞肉，就有30克蛋白質。除蛋白質外，就是高纖、高水分和體積大的食物，例如薯仔、蔬菜、水果，便會比牛角包、糖果更飽肚。
食慾
有時候明明吃飽了，但還想吃甜點，這就是食慾。當你枱面上有零食，就會自然想食。所以最簡單的解決辦法是不買任何引起食慾的食物，或者將它放到櫃內最深處。另外，如你睡眠不足，就會令下視丘產生更多肌餓素；在巨大壓力下，下視丘也讓你想吃更多東西，儲足能量應付挑戰。這時只要確保足夠睡眠，或出外走一走，放鬆心情，便可以避免額外進食。
減慢新陳代謝
開始減脂時，下視丘會令你悄悄減少活動量，加上體重減少，每日卡路里消耗量就會進一步下降。運動就是有效對抗方法。每日能量消耗最主要來自：有計劃的運動、維持身體活躍，以及非運動性活動產熱(NEAT)。步行是最有效的運動，同時維持身體活躍，以及增加NEAT，只要每天步行8,000至10,000步便可，而且易於維持。每日走遠一個車站乘車、飯後散步15至30分鐘，就很易達成步數需求。此外，為避免減肥時失去太多肌肉，以致日後容易反彈，最好加入每周兩次阻力訓練，維持肌肉量。最後，忽減磅太快，令下視丘以為你肌荒，所以每周減磅約0.5公斤，即每日熱量赤字約500卡路里，就可避免此情況。雖然減得不快，但長遠最易成功。