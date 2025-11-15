減肥大障礙？戰勝3個因素就有辦法！(唔係基因)

自古以來，人類面對最大的危機是餓死，而進化而今，下視丘就進化至調節食慾、令你保存脂肪，避免死亡。它有三大武器，包括飢餓感、食慾和減慢新陳代謝，只要你可以戰勝它們，便可以成功減脂。

飢餓感

肚餓要進食是生存本能，所以節食難以長期維持，而且節食時間愈長，愈難對抗飢餓感。有兩類食物可以控制你的飢餓感，首先是蛋白質，有研究發現，只要進食多一倍蛋白質，其他所有東西維持不變，最後每天會減少攝取440卡路里！只要每餐進食約30克蛋白質，便有助提供足夠的飽足感。例如一罐120克的吞拿魚罐頭、20隻蝦、100克三文魚、140克雞肉，就有30克蛋白質。除蛋白質外，就是高纖、高水分和體積大的食物，例如薯仔、蔬菜、水果，便會比牛角包、糖果更飽肚。

食慾

有時候明明吃飽了，但還想吃甜點，這就是食慾。當你枱面上有零食，就會自然想食。所以最簡單的解決辦法是不買任何引起食慾的食物，或者將它放到櫃內最深處。另外，如你睡眠不足，就會令下視丘產生更多肌餓素；在巨大壓力下，下視丘也讓你想吃更多東西，儲足能量應付挑戰。這時只要確保足夠睡眠，或出外走一走，放鬆心情，便可以避免額外進食。