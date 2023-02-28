減肥好痛苦？12招「懶人」減肥法攤喺度都瘦

減肥之路總是讓人覺得特別痛苦、漫長，不只要少吃，還必須配合運動，許多人光用想的都覺得累，還沒開始就想放棄。難道沒有不運動就能自然變瘦的方法嗎？營養師程涵宇表示，有！而且減肥不等於要少吃，吃少、吃錯還可能愈吃愈胖，拖累代謝讓減重變得更加困難。營養師整理正確飲食觀念，傳授12招佛系減肥法，幫助民眾無痛減肥，而且最適合懶人使用。 減肥好痛苦？ 12 方法輕鬆遠離肥胖 想要變瘦就必須「少吃多動」，並擬定減肥計劃長期作戰，徹底改變自己才行嗎？營養師程涵宇表示，其實只要觀念正確不走上錯誤的路，不用特別做甚麼大改變也能自然瘦下來。 營養師整理12個懶人減肥法，幫助民眾透過飲食自然遠離肥胖。第一招，「晚餐後不吃」；第二招，「睡前2小時不吃」。 營養師程涵宇提到，研究調查8,153位日本人後發現，睡前2小時才吃晚餐、晚餐後還在吃零食的人易肥胖，而且也與高血壓、高血脂有關，此外，女性睡前2小時才吃晚餐易有高血糖，愈晚吃東西愈不好，尤其消夜最好不要再吃。

最強懶人減肥法

第三招，「攝取足夠蛋白質幫助代謝」，營養師程涵宇指出，豐富蛋白質飲食可以促進每天最高80至100卡的新陳代謝，還能提供飽足感。 第四招，「健康零食備好好」。營養師程涵宇提醒，要減少吃不健康零食的機會，家裡就不要常備有不健康的零食，真要吃零食，可以準備堅果、海苔、無糖乳酪等，富含蛋白質又能增加飽足感的食物。 第五招，「無糖生活」，避免誘發胰島素阻抗促進身體慢性發炎增加肥胖。第六招，「高纖飲食」。