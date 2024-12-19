減肥容易失敗？中醫師推「藥膳食療」助調整體質阻復胖

現代人長時間坐著辦公，又缺乏運動，生活習慣欠佳，進而導致肌肉和心肺功能下降。根據統計，在亞洲國家中，有高達七成人處在似病非病的「亞健康」狀態，檢查沒有任何疾病，卻經常感覺身體不適，容易疲倦、焦慮、易怒，以及出現生理失調，如肥胖、營養不良、失眠等。知名中醫診所林朝輝院長就指出，透過「藥食同源」的食療，在忙碌的日常生活中也能做到養身保健，達到預防疾病的效果。

中藥、食療雙管齊下穩定體質 及早吃藥膳對健康更有益

許多人日常飲食不均衡，攝取了過多糖分、高熱量食物和快餐，都有可能導致肥胖問題。林朝輝院長指出，西醫治療減重常用藥物促進代謝，而中醫除了用中藥治療外，也採用食療為患者調整體質。林院長舉例，肥胖造成患者不易懷孕，這時除了改善患者肥胖問題，也會一併調理體質，體重下降加上體質有所改善，就能提高受孕的機率，很多患者在減重的過程中無意間就懷孕了。

林朝輝院長表示，中醫對食療早有記載，如《黃帝內經‧太素》「用之充飢謂之食，以其療病謂之藥」，指的就是「藥食同源」，食品與藥物可以互相轉換，依照個人體質進行調配，以食藥雙補調養身體，有助於減重以及穩定體質，避免復胖的情況反覆發生。

知名中醫診所林巧薇中醫師也指出，除了年長者之外，年輕人如果可以及早用食療調養體質，對健康也相當有益。不過若要在家自己烹煮藥膳，就要注意不同藥材和食材的添加順序。林巧薇中醫師表示，即便自己身為中醫師，平常工作太忙，也很難自行烹煮藥膳，建議面對一樣情況的人士，可以選擇方便快捷的藥膳即飲包，同樣能夠做到居家食補調理。