減肥平台期｜研究指體重下降會刺激身體尋求額外熱量所致

減肥不是易事，無論使用任何方法，總會在一段時間後停滯不前，體重難以降低，被稱為減肥平台期。有研究發現，平台期的出現與減重後身體的食慾會轉強，即使如常節食，但減少的熱量其實比之前大為減少，體重自然無法下降。

12個月進入平台期 為了解減肥平台期的成因，美國國立衛生研究院的研究團隊，利用數學模型分析一項涉及238名成年人參與的臨床研究數據。這批人被分為兩組，一組正常飲食，另一組則將熱量攝取減少25%。兩年後，前者體重平均增加2磅，而後者則平均減走約 16 磅體重，但他們在實驗的第12 個月左右便開始進入平台期。

食慾需求增加 分析發現，節食組每日平均減少攝取約800卡路里熱量，所以體重穩步下降，但身體會因為體重下降而作出反應，每減掉1公斤、即2.2磅，食慾需求就會增加約83卡路里。以實驗中減少16磅推算，即身體比減肥前會額外需求622 卡路里，故此即使他們以減肥初期般付出同樣的努力，成功減少攝取800卡路里，但扣減體重下降產生的額外需求，實際上每天只能減少約 200卡路里的熱量攝取，所以減肥進入平台期。有關研究已於《Obesity》公布。