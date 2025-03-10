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健康
2025-03-10 20:30:00

減肥戒1物比戒澱粉更有效？營養師教用6招輕鬆戒斷

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減肥戒1物比戒澱粉更有效？營養師教用6招輕鬆戒斷

減肥戒1物比戒澱粉更有效？營養師教用6招輕鬆戒斷

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經常聽到有人會因為減肥而不吃飯，但原來有更有效的方法！有營養師指，與其戒走澱粉，不如戒掉精緻糖去控制體重。透過6種小技巧可以更有效地控制精緻糖的攝取，促進健康與體態的改善。

6招輕鬆戒斷精緻糖

營養師彭逸珊在其Facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」上分享指，許多人在控制體重時會選擇戒除澱粉，但與其放棄主食，不如將注意力放在精緻糖的攝取上。各種含糖飲料、甜配料(如珍珠、椰果)以及各類餅乾、零食和蛋糕都是隱藏的糖源。偶爾享用這些食物無妨，但若「偶爾」變成了頻繁，則可能會對健康造成影響。她列出戒飲料的六種方法：

1. 設定喝飲料頻率

  • 規劃飲料的攝取時間，例如將每天一杯減少到每兩天一杯，最終進行到每周一杯。

2. 不加糖、不加料

  • 當想喝飲料時，堅持不添加糖或其他配料，有助顯著降低精緻糖的攝入量。

3. 健康飲品取代飲料

  • 在日常飲水中添加檸檬片、果乾或茶包，增加飲水的意欲。

4. 喝足水分再喝飲料

  • 成年人每天應該攝取約2,000毫升的水分，通常在喝足水之後，對於飲料的需求會減少。
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5. 注意飲料熱量

  • 特別適合想減重的人！例如一杯珍珠奶茶可能高達500大卡，已經佔據了女性每日熱量需求的三分之一。

6. 設定獎勵，增加動力

  • 例如，若能連續7天不喝飲料，可以給自己一份小獎勵，讓戒飲料的過程變得有趣且充滿成就感。

彭逸珊強調，戒除飲料和甜點並不是要讓自己委屈，而是延長享受美食的時間。

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