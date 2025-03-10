減肥戒1物比戒澱粉更有效？營養師教用6招輕鬆戒斷

經常聽到有人會因為減肥而不吃飯，但原來有更有效的方法！有營養師指，與其戒走澱粉，不如戒掉精緻糖去控制體重。透過6種小技巧可以更有效地控制精緻糖的攝取，促進健康與體態的改善。

6招輕鬆戒斷精緻糖

營養師彭逸珊在其Facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」上分享指，許多人在控制體重時會選擇戒除澱粉，但與其放棄主食，不如將注意力放在精緻糖的攝取上。各種含糖飲料、甜配料(如珍珠、椰果)以及各類餅乾、零食和蛋糕都是隱藏的糖源。偶爾享用這些食物無妨，但若「偶爾」變成了頻繁，則可能會對健康造成影響。她列出戒飲料的六種方法：

1. 設定喝飲料頻率

規劃飲料的攝取時間，例如將每天一杯減少到每兩天一杯，最終進行到每周一杯。

2. 不加糖、不加料

當想喝飲料時，堅持不添加糖或其他配料，有助顯著降低精緻糖的攝入量。

3. 健康飲品取代飲料

在日常飲水中添加檸檬片、果乾或茶包，增加飲水的意欲。

4. 喝足水分再喝飲料