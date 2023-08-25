減肥方法｜控制體重？定期上磅已經有效果！

適中的體重不為美，卻對健康十分重要。面對肥胖問題日益嚴重，除了鼓勵人們注意飲食及多做運動外，原來經常上磅都有助控制體重。有研究發現，肥胖人士只需要定期磅重，即使沒有其他介入手段，也能在3年內保持體重不變，反映磅重可能是減肥的一大助力。

不少肥胖人士即使成功減輕體重後也很快復胖，所以專家希望找出能夠幫助肥胖人士維持體重的方法。美國一間大學的學者於是邀請320名成人參與研究。這批人被分為兩組，一組人每天減少攝取100卡路里熱量，以及每日多走2,000步，另一組人則只需要定期上磅及見醫生。

減幅無異

結果顯示，在研究開始初期，少吃及多走的一組，體重減速明顯更快，到第15個月時平均減去1.6公斤，反之上磅組則只減走0.3公斤。不過，當兩年試驗期完結時，兩組的減幅幾乎沒有差異，而研究人員一年後跟進時結果亦一樣。研究已刊載在《 Canadian Medical Association Journal》。

阻止體重上升

研究人員指出，過於劇烈的減肥措施雖然收效好，但體重往往亦很快反彈，因此相信一些較和緩的控制體重方式對廣大市民可能更為適合，並稱或許今次研究未見到這些措施可以有效減重，惟更重要是簡單如定期上磅，已經有助肥胖人士維持體重，阻止體重繼續上升。