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健康
2023-08-25 15:00:00

減肥方法｜控制體重？定期上磅已經有效果！

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上磅

適中的體重不為美，卻對健康十分重要。面對肥胖問題日益嚴重，除了鼓勵人們注意飲食及多做運動外，原來經常上磅都有助控制體重。有研究發現，肥胖人士只需要定期磅重，即使沒有其他介入手段，也能在3年內保持體重不變，反映磅重可能是減肥的一大助力。

7招助你肝臟減肥保健康（am730製圖） 肝臟減肥保健康｜維持健康體重，肥胖人士要減重 肝臟減肥保健康｜盡量避免或降低攝取酒精 肝臟減肥保健康｜攝取足夠的Omega-3脂肪酸，可以提供人體必需的氨基酸，亦有助降低身體的炎症反應，故可以適量食用牛油果、三文魚及鯖魚 肝臟減肥保健康｜減少飲食中的糖分，盡量少吃精緻澱粉及含糖飲料等都是高糖食物 肝臟減肥保健康｜身體的新陳代謝不少得水分，因此大家要喝足夠的水，才可以促進肝臟活動 肝臟減肥保健康｜多吃含有蘿蔔硫素的十字花科蔬菜，如椰菜、西蘭花及白蘿蔔等，有助肝臟解毒。含硫的食物如大蒜、洋葱，都可以提高肝臟的排毒能力 拷貝 肝臟減肥保健康｜多做運動可以消耗身體的脂肪

減少攝取vs定期上磅

不少肥胖人士即使成功減輕體重後也很快復胖，所以專家希望找出能夠幫助肥胖人士維持體重的方法。美國一間大學的學者於是邀請320名成人參與研究。這批人被分為兩組，一組人每天減少攝取100卡路里熱量，以及每日多走2,000步，另一組人則只需要定期上磅及見醫生。

步行

研究中其中一組人每天減少攝取100卡路里熱量，以及每日多走2,000步。

減幅無異

結果顯示，在研究開始初期，少吃及多走的一組，體重減速明顯更快，到第15個月時平均減去1.6公斤，反之上磅組則只減走0.3公斤。不過，當兩年試驗期完結時，兩組的減幅幾乎沒有差異，而研究人員一年後跟進時結果亦一樣。研究已刊載在《 Canadian Medical Association Journal》。

阻止體重上升

研究人員指出，過於劇烈的減肥措施雖然收效好，但體重往往亦很快反彈，因此相信一些較和緩的控制體重方式對廣大市民可能更為適合，並稱或許今次研究未見到這些措施可以有效減重，惟更重要是簡單如定期上磅，已經有助肥胖人士維持體重，阻止體重繼續上升。

運動 情緒低落

過於劇烈的減肥措施雖然收效好，但體重往往亦很快反彈。

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