減肥有法 助防癌症心臟病

過往肥胖只是一個形容身形的詞語，不過近年世衛已將之訂明為疾病——「肥胖症」。惟不少人減肥不得其法，如上網購買非法的減肥藥物引致嚴重副作用，又或因為搖搖效應而體重反彈，比減磅前更重。 急症科專科醫生司徒敬豪表示，現時肥胖人口不斷上升，就如傳染病般由富有國家傳到中產國家，「現時食物供應過剩，24x7都可找到東西吃；而工作環境由過往體力勞動為主，變成經常坐在電腦前面；再加上生活壓力大，睡眠不足、運動少，自然而然肥胖人士愈來愈多，過往心血管疾病七、八十歲才有，現在三十多歲便開始出現。」

與常見死亡原因有關 最常見死亡原因包括了癌症、肺炎及心腦血管疾病，原來這些跟肥胖都有關係。司徒敬豪解釋，「與肥胖關係最直接是三高，容易引致心臟病、中風等；癌症方面，原來肥胖都會刺激癌細胞的生長，肥胖者患腸癌的風險亦較高；雖然患肺炎與肥胖無關，但發現無論新冠肺炎和流感等，肥胖者的呼吸會差一點，死亡風險也較高。肥胖可說是牽一髮動全身。」 亂減易出事 減肥方法有很多，不少人都會道聽塗說便自行試用。「曾有人上網自行購買非法的減肥藥丸，會令心跳加快以達減肥效果。服食一段時間後突然聽到怪聲，又看見鬼影，最後要入急症室搶救，原來是副作用太強，令他產生幻覺。因為減肥導致健康問題得不償失。」司徒敬豪續指，「另外，坊間有很多減肥方法，其實都可短期內減輕體重，但往往會出現搖搖效應，令你體重反彈，甚至比以前更重；另一方面，當體重下降到達某個水平，即使繼續減肥的行為，體重也不再下降，亦即是平台期。這些都是因為身體的荷爾蒙機制，為保住你不會餓死而出現的情況。」