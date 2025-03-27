減肥穴位｜太衝/合谷/天樞等 中醫教你按摩去水腫！

手、腳、腹部等部位，都有常用來做減重治療的穴位，市民可以自己在家按摩，對排濕、消水腫等也蠻有幫助的。

中醫有「肥人多濕、肥人多痰」的說法，肥胖多由「痰濕」的角度切入，若要治療肥胖，中醫可針對有助減肥的穴位進行埋線、針灸等治療。此外，按摩這些有意義的特定穴位也對排濕有幫助。

台北醫院中醫科鄭伊倫醫師表示，手、腳、腹部等部位，都有常用來做減重治療的穴位，市民可以自己在家按摩，對排濕、消水腫等也蠻有幫助的。不過，該如何按摩？這些穴位又位在哪些呢？鄭伊倫中醫師進一步說明。

中醫常用「這些」穴位 3 功用有助減重

中醫減重治療會使用中藥進行體質調理，並搭配埋線、針灸等進行局部雕塑。鄭伊倫中醫師提到，針灸、埋線的部位通常會選擇一些與肥胖相關的穴道，這些穴道有以下3種功用，包括：

抑制食慾

利水消腫

增強代謝、消化

手、腳、腹部等都有常用來減重的穴位，不過鄭伊倫中醫師表示，穴位有深有淺，有些肚子的穴位按不到，但其實這些穴位的經絡會由手或腳經過肚子，所以市民可以在手、腳等相對沒有那麼深的穴位做刺激，讓整條經絡的效果獲得較好的發揮，而常用來按摩減重的穴道位置包含：