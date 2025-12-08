減肥總係唔成功？3個步驟了解自己 針對弱點減重將事半功倍

不少人都試過下定決心要減肥，但往往都是失敗而回。其實未能成功減磅未必是你不夠努力，而是不知道從如何開始去減，因為真正有效、長期持續的瘦身，一定要先了解自己的生活和飲食狀態，然後制訂可執行的計劃。

失敗非意志力不足 在減重時你我都急著直接開始，看到時下流行方法便跟著做，只是沒多久就因為痛苦或沒成果而放棄。專家指這並非意志力不足，而是缺乏開始前的評估，於是失敗收場。事實上，每個人的生活習慣都不盡相同，若不先進行評估，便很難找出適合自己的方式。

制訂減肥計劃3部曲 想成功減肥，大家可以考慮3個面向制訂自己的減肥計劃： 第1步：檢視現況 飲食：目前飲食是否過油、澱粉太多或過於重口味？

睡眠：每日是否有睡足6至8小時？

運動：有規律運動或是靜態生活為主？

壓力：是否有幫自己紓壓的方法？ 第2步：設定熱量赤字與目標 每天減300至500千卡熱量攝取；

3個月減去起始體重10%；

透過飲食控制或多運動達成。 第3步：執行細節 了解自己每日需要的澱粉、蛋白質、蔬菜和油脂分量；

每餐七分飽便夠，進食時要細嚼慢嚥；

吃飯順序輔助餐後血糖穩定。 減肥計劃開始後，記得每天量體重，每星期要拍照和量腰圍，藉數值和體態的變化，確定計劃的成效，以及按按情況調整，減肥成功便指日可待。