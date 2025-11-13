減肥要少吃多動 控制進食速度都可以影響瘦身效果？

大家都知道想減肥就要節食和運動，但除了食物種類和分量之外，進食速度也影響瘦身的成功與否。因為當我們進食時，胃部分泌的荷爾蒙飽感訊號並非立即傳送到大腦，而只要掌握專注用餐、設定咀嚼目標、預留用餐時間這3個原則，便有助養成慢食習慣，養出易瘦好體質。

吃得慢4大好處 我們開始進食後，胃部會膨脹並分泌荷爾蒙來傳達飽感的訊號，但這訊號不是瞬間能到達大腦，而是需要大約20分鐘，在飽感未傳達時，可能會失控及過量進食，相反吃得慢就可以帶來不少好處： 減少進食量：細咀慢嚼可以讓大腦有足夠的時間接收飽感訊號，幫助減少進食分量。

改善消化：充分咀嚼能將食物磨得更碎，減少腸胃負擔，有助吸收，以及減少脹氣、消化不良等問題。

提升滿足感：慢慢吃能讓人更專注地品嘗食物，感受食物的口感與香味，有助減少對高熱量食品的依賴。

穩定血糖：放慢進食速度有助減緩血糖上升，對於想減重或患有糖尿病的人來說，避免血糖大幅波動十分重要。

改變進食習慣3個步驟 改變進食習慣不容易，大家可從簡單3個步驟做起。首先是專注用餐，進食時放下手機、關掉電視，專注於眼前的食物。其次是設定咀嚼目標，可以從每口多咀嚼5至10下開始，進而到每口20至30下，有意識地多咀嚼，不久便會變成為習慣。最後是預留用餐時間，為每一餐預留20至30分鐘，讓自己習慣吃飯慢慢來。