減肥關鍵 研究：1個方法比斷食或生酮都更能瘦身

近年168斷食或52斷食法都深受歡迎，認為是減肥防病的好方法，但最新研究證實，「食少啲」從而減少熱量攝取，比起斷食及生酮飲食法都更能減走體重，所以想成功減肥，關鍵並非進食的時間，而是「食幾多」。

減熱量攝取

為了解間歇斷食法的減重作用，美國約翰霍普金斯大學醫學院的研究人員利用手機程式，追蹤逾550人的飲食習慣長達6年之久，發現「食幾多」才是減肥的成敗關鍵。因為團隊發現，採取限時進食減肥的間歇斷食支持者，確實比沒有約束進食時間的減肥者較容易瘦下來，但成果卻與進食的時間無關，而是限時進食的人，每日攝取的熱量平均減少約300大卡，所以能夠成功減磅。