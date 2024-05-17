減肥｜做運動有出汗不代表消脂？

在減肥的路途上，實在有太多不同的說法和做法，加上網絡資訊泛濫，讓人難以辨別真偽，其中一個便是「做運動有汗出才可減肥消脂」，而事實上這是一大謬誤。

出汗在於降溫不代表消脂

人體出汗最大的功能，是幫助身體散熱，因此當體溫升高，便會透過出汗來帶走多餘的熱能，保持約攝氏37度的體溫，以免影響身體細胞運作，甚至中暑。再者，在天氣熱的時候即使站著沒動都一樣會出汗，難度這又可以減肥嗎？因此，運動時流汗只代表身體升溫，與減肥消脂效果並沒有很大關係。