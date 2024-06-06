減肥｜基因檢測 助預知減肥新藥是否適用

近年一種用於降血糖的糖尿病藥物GLP-1受體促效劑，因為可以帶來減重的效果，而被喻為減肥救星，受歡迎程度甚至令產品出現短缺，但並非每個人在用藥後也能成功減磅。最新研究發現，透過基因檢測或可以幫助了解自己是否適合使用GLP-1受體促效劑減肥，不但可減省冤枉路和冤枉錢，更可以避免出現藥物引起的副作用。

為了解哪些人能受惠GLP-1受體促效劑的減肥藥效，研究人員邀請84名肥胖人士提供唾液或血液樣本進行基因分析，以及詳細記錄他們的飲食資料。他們獲安排接受一年的GLP-1受體促效劑藥物，並需要每隔3個月提交體重資料。最終參加者根據基因特性及飲食資料分為4組，分別是吃太多仍覺餓的大腦餓鬼、吃飽後轉頭就覺餓的為食餓鬼、因為情緒變化而進食的心情餓鬼，以及熱量燃燒速度慢的懶惰餓鬼。

GLP-1受體促效劑因為可以帶來減重的效果，而被喻為減肥救星。

為食餓鬼最受惠

結果發現，為食餓鬼似乎最能受惠於GLP-1受體促效劑，因為他們用藥第9個月後，體重平均減走14%，一年後更平均減走19%，比起其他參加者的10%明顯較高。研究人員指出，每個人對藥物的反應也不一樣，而透過基因檢測就有助找出最能受惠藥效的人群，有助減少病人用錯治療的機會。

另一項同樣在消化疾病年會2024公開的研究數據則顯示，GLP-1受體促效劑可能會帶來胃癱的後遺症，因此提醒用藥的人士要注意。