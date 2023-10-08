減肥｜懶人恩物？一種物質或可製造與運動相似的效果

人人都知道多做運動對健康有好處，但各種原因令現代人的活動量愈來愈少。不久的將來大家可能毋須運動都能得到運動帶來的益處，因為科學家發現一種名為SLU-PP-332的物質，可以激活人體內類似運動引發的效果，包括提高能量、減少脂肪累積，及提高胰島素敏感度，長遠或可用來治療肥胖症及代謝綜合症。
燃燒更多脂肪
SLU-PP-332是一種雌激素受體相關激動劑，它就一把鎖匙，與受體結合後可以活化或打開受體發運作用。科學家利用肥胖小鼠進行測試，以了解這種物質的功效。
結果發現，注射了SLU-PP-332的小鼠，新陳代謝出現明顯的變化，整體能量水平上升，並且燃燒更多的脂肪，令體內積聚的脂肪減少，同時胰島素敏感度亦因為體脂下降而上升。該項研究已刊載於《Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics》。
或有助對抗代謝綜合症
研究人員指出，肥胖及代謝綜合症可以增加心血管疾病等病患的風險，而今次的測試則顯示SLU-PP-332可以激活體內某些過程，有助對抗肥胖及代謝綜合症等疾病，甚至可用於治療一些常見於體弱長者的疾病，如肌少症及心臟衰竭。
不過，專家指仍需進行更多研究確認有關物質的療效和安全性，才能應用於人體，故此相關治療可能仍需數以年計的時間才能面世。