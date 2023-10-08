減肥｜懶人恩物？一種物質或可製造與運動相似的效果

人人都知道多做運動對健康有好處，但各種原因令現代人的活動量愈來愈少。不久的將來大家可能毋須運動都能得到運動帶來的益處，因為科學家發現一種名為SLU-PP-332的物質，可以激活人體內類似運動引發的效果，包括提高能量、減少脂肪累積，及提高胰島素敏感度，長遠或可用來治療肥胖症及代謝綜合症。

燃燒更多脂肪

SLU-PP-332是一種雌激素受體相關激動劑，它就一把鎖匙，與受體結合後可以活化或打開受體發運作用。科學家利用肥胖小鼠進行測試，以了解這種物質的功效。

結果發現，注射了SLU-PP-332的小鼠，新陳代謝出現明顯的變化，整體能量水平上升，並且燃燒更多的脂肪，令體內積聚的脂肪減少，同時胰島素敏感度亦因為體脂下降而上升。該項研究已刊載於《Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics》。