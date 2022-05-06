減肥｜控制熱量加斷食 研究：無助提高減磅效果

近年流行以168等輕斷食方式減肥，若加上控制熱量攝取，會否令減磅效果加倍？答案就令人失望了。因為一項最新研究顯示，參與研究的肥胖人士單靠限制熱量攝取，一年可以減掉8公斤，若同時進行斷食，反而只能減去約6公斤，反映「雙劍合璧」未必更好。

分兩組研究

研究邀請139名體重指數介乎28至45但健康正常的成年肥胖人士參與。他們被分為兩組，一組只需要控制每日熱量攝取不超標，男士每日可攝取1,500至1,800卡路里，女士則為1,200至1,500，進食時間不受限制；另一組除了控制熱量之外，更需要實行168輕斷食，每日只可以在早上八時至下午四時內進食。