減肥｜減極都唔落磅？4個訊號話你知減肥順利進行中

對大多數人來說，減肥不是一件易事，不但要有堅定的意志力，還需要努力控制飲食和多做運動，只是有時磅數始終高居不下，可能會令人無法堅持下去。雖然磅重反映減肥的成果，但即使磅數依，只要出現4個情況，就代表減重正在進行，繼續努力就會見到更多成果。

減肥成功 訊號1 ｜ 身體變輕、飯後少睏 體重及衣服尺寸沒有變化，但你開始覺得身體變得輕鬆，反映身體開始處理囤積的脂肪及相關的發炎物質，身體因而減少疲勞及沉重感。同時，血糖的波幅亦會較緩和，飯後想睡一睡的狀況也會減少。

減肥成功 訊號2 ｜ 口味變得清淡 嗜吃碳水化合物與甜食，又因為常吃加工食物而變得重口味，也是體重增加的原因之一。減肥開始後，你的味覺逐漸復活，甚至變得敏銳，也反映減肥的成果逐漸顯現，所以口味變得清淡都是減肥的效果。

減肥成功 訊號3 ｜ 睡眠質素變好 不少肥胖人士都有睡眠問題，如睡眠窒息症、嗜睡及失眠等，有研究顯示只要減少腹部脂肪，睡眠質素也會好轉。所以如果你一早起來覺得精神滿滿，可能就是減肥帶來的效果。