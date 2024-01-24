減肥｜減磅福音 負卡路里食物愈食愈瘦

肥底的你，肯定十分羡慕那些食極唔肥的朋友，原來只要選擇合適的食物，人人都可以食極唔肥，甚至愈食愈瘦。所指的是一些負卡路里食物，即消化該食物所消耗的能量超過食物本身帶來的熱量，故此可謂「脂肪殺手」。立即看看小編推介的8種負卡路里食物。

2. 菠菜：水分高而熱量低，含有大量膳食纖維，也提供蛋白質、維他命和鉀，有助消水腫。

1. 椰菜花：含有胡蘿蔔素和類黃酮，能促進身體分泌加速脂肪燃燒的酶類物質，而且是抗氧化的好幫手。

3. 小黃瓜：含有大量的水分和纖維，能提供飽足感，並含有丙醇二酸有助抑制醣類轉化為脂肪。

4. 西芹：一根西芹熱量只有5.6卡路里，比咀嚼它而消耗的熱量還少，又含有豐富的維他命與纖維，更有抗氧化及消水腫等作用。

5. 番茄：含有豐富的果膠，可提供飽足感，以及促進幫助代謝燃脂的生長激素分泌，加速身體燃燒脂肪。

6. 冬瓜：亦含有丙醇二酸，能防止脂肪生成，有助預防高血壓、排水排毒，以及促進腸道健康。

7. 金菇：含有豐富的纖維，幫忙排除宿便、減少脂肪吸收與堆積。