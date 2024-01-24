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健康
2024-01-24 11:30:05

減肥｜減磅福音 負卡路里食物愈食愈瘦

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減磅

肥底的你，肯定十分羡慕那些食極唔肥的朋友，原來只要選擇合適的食物，人人都可以食極唔肥，甚至愈食愈瘦。所指的是一些負卡路里食物，即消化該食物所消耗的能量超過食物本身帶來的熱量，故此可謂「脂肪殺手」。立即看看小編推介的8種負卡路里食物。

椰菜花 菠菜 小黃瓜 西芹 番茄 冬瓜 金菇 椰菜

8種負卡路里食物

1. 椰菜花：含有胡蘿蔔素和類黃酮，能促進身體分泌加速脂肪燃燒的酶類物質，而且是抗氧化的好幫手。

2. 菠菜：水分高而熱量低，含有大量膳食纖維，也提供蛋白質、維他命和鉀，有助消水腫。

3. 小黃瓜：含有大量的水分和纖維，能提供飽足感，並含有丙醇二酸有助抑制醣類轉化為脂肪。

4. 西芹：一根西芹熱量只有5.6卡路里，比咀嚼它而消耗的熱量還少，又含有豐富的維他命與纖維，更有抗氧化及消水腫等作用。

5. 番茄：含有豐富的果膠，可提供飽足感，以及促進幫助代謝燃脂的生長激素分泌，加速身體燃燒脂肪。

6. 冬瓜：亦含有丙醇二酸，能防止脂肪生成，有助預防高血壓、排水排毒，以及促進腸道健康。

7. 金菇：含有豐富的纖維，幫忙排除宿便、減少脂肪吸收與堆積。

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8. 椰菜：可提供豐富的水分及纖維，脆硬口感更能增加咀嚼次數，幫助你消耗更多熱量。

其實，無論是否需要減磅，人人都宜多吃蔬菜，不但有助腸道健康，更可補充補充礦物質及其他微量元素，只要適當烹煮就可以食極唔肥。

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