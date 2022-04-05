減肥｜營養均衡未需額外補充 酵素減肥真的有效？

近年市面上出現多種酵素產品，標榜可以減肥排毒，但酵素真的人人都可以食用嗎？會否出現副作用？其實食物及人體內本身就含有酵素，只要平日攝取的營養均衡，體內已經有足夠酵素，未必需要額外補充。

酵素(Enzyme)俗稱「酶」，是一種活性蛋白質，負責協助人體內的化學反應，包括消化及代謝等，其主要的功效是分解食物，促進新陳代謝，並無燃脂排毒的作用。常見的酵素有3種，分別是消化酵素、代謝酵素及食物酵素。

單吃消化酵素未必可減肥

消化酵素可以加速分解食物，促進消化，可幫助加速新陳代謝及排便，減少體內毒素累積，間接帶來減肥的功效，但只服用消化酵素則未必一定能達到減肥排毒的效果。