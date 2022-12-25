減肥｜瞓喺度都可以瘦？營養師：關鍵係基礎代謝率

古人有云：「春耕夏耘秋收冬藏」，如果冬天能把肥肚肚、蝴蝶袖、大屁股冬藏起來就好了！營養師告訴千千萬萬想要維持完美體態的你，冷冷的冬季正是減脂黃金期。常聽到大家哀怨：有人躺著都能瘦，自己卻連呼吸都會胖！原來關鍵就在「基礎代謝率」。 趕緊把握冬季運動基礎代謝率較高的絕佳時機，搭配充足睡眠、營養攝取，忙碌的人則多補充共軛亞麻油酸CLA，輕鬆幾招將鬆軟化為精實，滿足你對身材曲線的期望，盡收事半功倍的效果。

鄭秀卿營養師

冬天才是減脂黃金期 基礎代謝率高 5% 大多數人覺得夏天動不動就飆汗，一定是享瘦好時機。營養師鄭秀卿解釋，在冬季親友相約嗑火鍋，高熱量、甜食讓食慾旺盛，吃得多容易形成體內脂肪，體重當然隨之飆升。研究顯示，冬天其實是減脂的黃金期，運動、食物、生活型態多管齊下，冬天比較容易瘦身成功。

說到提高基礎代謝率，在國際許多研究都顯示紅花籽油中含有共軛亞麻油酸CLA，CLA可以減少體內脂肪，並保留肌肉組織在身體中的比重，因此在歐美非常盛行，特別受到健身族關注與追捧。紅花籽油CLA是甚麼？怎麼吃？營養師鄭秀卿說明，CLA是亞麻油酸的共軛異構物，屬於天然、對人體有益的不飽和脂肪酸。由於人體無法自行合成CLA，只能另外攝取，而目前CLA含量最高的食用植物油就是紅花籽油。