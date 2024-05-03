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健康
2024-05-03 11:30:25

減肥｜研究證計熱量與限時斷食 減重效果差無幾

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節食

斷食與計算卡路里攝取，減重成效相若。

想減肥，節食好還是斷食好？其實兩樣都可以幫你減重。有研究發現，限時斷食與計算熱量可以產生類似的減肥效果，並指限時斷食可能對某些人較有效，原因是斷食對食物的規範較為寬鬆，毋須計算每種食物的熱量和分量。但專家直言，不良的食物質素和數量會影響斷食的效果。

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分兩組作測試

由美國約翰霍普金斯大學進行的研究，邀請一批患有糖尿病前的超重成年人，分組實行計算熱量的節食減肥，以及1410的限時斷食減肥。1410限時斷食規定參加者只可以在上午8時至下午6時期間進食，餘下時間則要禁食。所有人都需要按指示在指定時間進食相同的預製食物。

斷食

限時斷食對食物選擇限制較少，使人較易依從及見到成效。

減重結果相若

經過3個月的實驗後，研究人員評估及比較兩組參加者的減重幅度、空腹血糖值、腰圍、血壓和血脂水平的變化，最終結果論兩組之間的結果基本上相若。分析顯示，限時斷食可以令人減少攝取200至550千卡，與節食而減少的熱量攝取亦差不多，故此兩種減肥方法都能夠令體重下降。有關研究已刊載於《Annals of Internal Medicine》。

餐單

專家認為，任何能夠限制熱量攝取的方法都可以達到減的效果，更重要是採用的方法能否持之以恆。

重點為持之以恆

專家認為，任何能夠限制熱量攝取的方法都可以達到減的效果，更重要是採用的方法能否持之以恆；而過度限制飲食往往令人容易放棄，導致減肥失敗。反觀限時斷食對食物選擇限制較少，使人較易依從及見到成效，惟若吃得太多、攝取過多熱量，都會令減重效果大打折扣。

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