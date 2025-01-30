減肥｜豐富早餐靚運動衫等5個隨手習慣 幫你控制體重

農曆新年不少人會食大餐，自助餐、打邊爐及以湯圓作甜品，很容易在過年時增磅。人人都知肥胖對健康可以造成很大的破壞，但減肥卻不容易，有時忍不住吃多了，又或偷懶不願運動。其實有5個簡單小習慣，可以幫助你更快達成減重的目標，今日就一起實行吧！

日常習慣助減肥

1. 略過美食照片：經常在社交媒體看到美食照片，又或電視上的美食節目，都容易被觸發食慾，導致失控暴食。平日少看這些會刺激你食慾的照片或短片，都有助減少過量進食。

2. 每天看名模或明星的運動照：這不等於你要有他們的身形，而是提示你看到自己欣賞的人在運動，鼓勵自己下班後也躍躍欲試動起來，持之以恆體重自然只降不升。

3. 豐富的早餐很必要：很多人都會將用餐的重點放在晚餐，但其實早餐吃得豐盛，不但能提早開啟身體代謝，也可以維持一整天的活力，尤其是澱粉放在早餐，午餐減量，晚餐則多選擇蔬菜較多的菜色，可以預防肥胖來襲。