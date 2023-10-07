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健康
2023-10-07 11:30:06

減肥｜10個家居運動 幫你減肚腩(下)

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家居運動

減肥方法有很多種，但最終目的都是製造熱量赤字，讓身體動用能量儲備——脂肪。減少進食分量是方法之一，另外，運動則可額外消耗更多熱量。以下推介10個家居運動，可助你達成減肥目標，繼上一次腿部的動作，今次講一些全身或者手部為主的動作。

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Burpee

有做過Burpee的都知道它有多辛苦，燃燒大量卡路里，而它可以同時訓練到力量和耐力。

  1. 先站立，雙腳分開約肩闊，然後如做深蹲般蹲下。
  2. 此時手撐地支撐身體，雙腿往後踢直著地，變成平板支撐的姿勢。
  3. 做一下掌上壓，雙腿收回，然後站起並全力跳起。
  4. 著地後再重複以上動作，做1分鐘。
Burpee

Burpee

快速揮拳

像上半身版本的高抬腿，而且沒有打拳都適合做。

  1. 前後腳、比肩略闊站立。如慣用右手，便左腳在前。
  2. 雙手握拳，置於接近權骨位置。
  3. 左手揮拳，揮拳時身體跟隨轉動，肩膀往前伸，讓拳頭盡量往前，手縮回時則返回權骨前的位置。
  4. 雙手輪流揮拳，節奏要快，做30秒至1分鐘。
快速揮拳

快速揮拳

Sit through

大動作的訓練，可提升協調性，以及軀幹的肌肉。

  1. 先做Table top position，即用手掌和膝支撐身體，而手掌於肩膊正下方、膝於盆骨正下方，背部平直，核心肌肉收緊。然後膝蓋升起離地數吋，這是起始動作。
  2. 然後將重心轉移至右手、左腳，轉身，左腳呈屈曲狀態，臀部向下移接近地面，而左手離地放耳仔邊，右腳離地伸直。
  3. 然後轉回起始動作，轉身向另一邊。做1分鐘。
Sit through

Sit through

平板支撐

加入動作轉換，除了加入額外的核心刺激外，亦加入了手臂的小小鍛煉。

  1. 先做一個基本的平板支撐，手肘於肩膊正下方，並與腳尖一同支撐身體，核心發力不讓腰部範圍墮下。
  2. 左右手先後伸直撐起身體，轉為直手平板支撐，然後雙手又輪流屈曲轉回最初的模樣。
  3. 先伸直的手每次都要轉換，即這一次先伸直左手，下一次就先伸直右手。做1分鐘。
平板支撐

平板支撐

單車捲腹

  1. 先躺下，雙手放耳旁，如捲腹般微微捲起上半身。
  2. 左右腳離地，雙腳膝蓋輪流提起往胸口方向，並返回原處。
  3. 與此同時扭動身體，將對側的手肘輕觸提起的膝蓋。做30秒至1分鐘。
單車捲腹

單車捲腹

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