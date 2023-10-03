早上做運動 腰圍體重減更多

不少人都會利用午飯或放工後的時間去健身或跑步，可是有研究發現，早上做運動的人，減腰圍和體重的效果比其他時間運動更為顯著，而且飲食都會較為健康，生活也較有規律，對減肥更為有利。
分3個運動時間組別
該項在《Obesity》發表的研究，探討不同時間做中等至高強度體能活動與肥胖之間的關係。研究人員分析了美國疾病控制與預防中心資料庫中逾5,000人的資料，根據他們運動時間分成3組，分別是在上午7時至9時運動的「早上組」、在上午9時至下午4時的「午間組」，以及在下午5時至8時的「晚間組」。
飲食選擇更健康
結果顯示，早上運動帶來最佳的瘦身效果，因為「早上組」的平均體重指標為27.5，比午間和晚間組的28.3為低；同時，早上組的平均腰圍為96厘米，午間組及晚間組則分別為97.8及97.5厘米。
而運動時間也似乎影響飲食選擇，因為參加者的飲食紀錄反映，早上組的飲食趨向更為健康，攝取的熱量也比另兩組人為低，令減肥更加有效率。
維持運動習慣最重要
專家指，暫時未知不同時間運動為何影響減肥效果，相信可能與早起的人較少從事輪班或在夜間工作，避免因此而影響睡眠和體重控制；過去亦有研究發現，上午做運動的人，身體消耗更多能量。而專家亦強調，早上做運動固然最具效益，但只要維持規律的運動習慣，便可以帶來很好的減重效果。