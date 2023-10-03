早上做運動 腰圍體重減更多

不少人都會利用午飯或放工後的時間去健身或跑步，可是有研究發現，早上做運動的人，減腰圍和體重的效果比其他時間運動更為顯著，而且飲食都會較為健康，生活也較有規律，對減肥更為有利。

分3個運動時間組別

該項在《Obesity》發表的研究，探討不同時間做中等至高強度體能活動與肥胖之間的關係。研究人員分析了美國疾病控制與預防中心資料庫中逾5,000人的資料，根據他們運動時間分成3組，分別是在上午7時至9時運動的「早上組」、在上午9時至下午4時的「午間組」，以及在下午5時至8時的「晚間組」。

