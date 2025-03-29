減脂做邊樣好？HIIT VS 慢跑

近年興起高強度間歇性訓練運動(HIIT)，普遍認為減脂方面比慢跑更有效果，事實是如此嗎？又是否適合所有人？不妨比較一下兩者的分別，再選擇一個適合自己的運動吧。

強度和時間的分別 HIIT是指在短時間內進行的高強度運動，休息短時間之後再做，做幾個循環。而心率需要提升至最大心跳率的80%或以上，才是高強度。其中一個例子是Tabata，做20秒運動，休息10秒，做8個循環，總共4分鐘為之一組。當中的運動項目可以是衝刺、戰繩、Burpee等。慢跑則是傳統帶氧運動，強度屬低至中等，心跳在最大心率的%50至70%，維持30至60分鐘。所以兩者最大分別在於強度和時間。

減脂效果相若 然而，有綜合研究分析的結果表示，兩種運動在減脂的效果沒有明顯分別，當總消耗熱量相同時，兩種運動都可有效減脂。不過HIIT還有其優勢，就是較省時間，只要15至30分鐘，就達到減脂效果，而且包括了組間的休息時間；而慢跑則要30至60分鐘，才有相同的熱量消耗。

HIIT 只適合部分人 不過要留意的是，HIIT並非適合所有人，因為屬於高強度，平時沒有運動習慣的話或會吃不消；其次，慢性疾病、孕婦、兒童也不適合。至於一般帶氧運動，則適合大部分人，由於強度較低，亦比較容易堅持成為習慣，為健康帶來好處。總括而言，有運動習慣，體能保持得不錯的人，才適合HIIT。