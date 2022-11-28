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健康
2022-11-28 11:32:56

減脂運動｜最好減肚腩運動竟然係……

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最好減肚腩運動竟然係……

最好減肚腩運動竟然係……

肚腩的脂肪是最麻煩的一團脂肪，因為基因的問題，囤積時會最先囤積，可是要減的話要等減去手臂、面部等部位的脂肪，最後才到肚腩。減脂的運動五花八門，到底哪一種最好？

 

步行是最好選擇

一提減脂，不少人會想到游水、跑步、踩單車等帶氧運動；也有人會選擇HIIT高強度間歇性運動，獲得後續燃燒的好處；健身愛好者或會考慮負重運動﹐增加肌肉提升基礎代謝率。當然以上的方法都有效，不過需要強大的意志力去持續運動，因此最容易持續，而又有效果的減肚腩運動是——步行。

HIIT

HIIT強度高熱量消耗大，但未必人人可每周都做兩次，並持續一年。

強高較高運動較難持續

跑步為例，一個170磅的人，以大約每小時9.6公里的速度跑，相較坐著不足，每分鐘可燃燒多12卡路里。如果每周跑步3次，每次30分鐘，一年下來大約消耗56,160卡路里，即減去大約16磅脂肪。這是一個美滿的數字，但就有不少人因為未能持續跑步習慣，最終一整年下來可能只減去2磅。

跑步

若可持續每周跑3天，一年下來可減去16磅脂肪。

每年可減額外9磅

而於步行，也是帶氧運動的一種，不過強度當然不及跑步。170磅人士以約時速5公里步行，每分鐘可多燒3.4卡路里，1小時的有約200卡路里。如每周步行3小時，一年下來也燒掉31,200卡路里，相等於9磅脂肪，效果比想像中好。另有研究指，每周2.5小時的快走，12星期有助減多3.5磅脂肪。

步行

步行雖溫和但容易持續，不可少看它減脂方面的威力。

增加步數貼士

如何可以增加日常的步行？找特定時間去散步或許如跑步一樣難維持習慣，不妨在日常生活中增加步行距離，例如：

 

 

駕駛者可泊一個遠一點的停車場 乘搭交通公具可以早/遲一個站上/下車 選擇一個較遠的路去洗手間 每次運動之後行10分鐘作緩和運動 每餐後步行10分鐘 有樓梯便行樓梯

不妨利用手機、健康手帶或智能手錶的計步功能，循序漸進增加每日行走步數，以每日15,000步為目標，同時每日製造熱量赤字，減脂便有更高效率，也對整體健康有幫助。

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