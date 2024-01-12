減輕癌症化療副作用、預後差 中西醫聯手「這樣治療」

近年來，癌症一直位處十大死亡榜首，早期癌症患者迷信所謂的中醫偏方治療，並誇大西醫治療的副作用，拒絕手術、放療及化療，而錯過最佳治療時機。近年來，中醫治療癌症也愈來愈多人接受。

臺北榮民總醫院傳統醫學部中醫科楊仁鄰主任表示，癌症經由專科醫生診斷和評估後，接受手術、化療、放療或標靶等治療，由癌症治療所引起的腸胃不適、掉髮，以及療程中常出現的口乾、口腔潰瘍、腹瀉、便秘、疲勞、體重減輕等不適，以上症狀大都會使病患的生活質素下降、生心理問題增加，甚至無法使西醫之療完整，而使其預後惡化。

癌症治療或引起的腸胃不適、掉髮、口乾、口腔潰瘍、腹瀉、便秘、疲勞、體重減輕等不適，使病患的生活品質下降。

中醫藥在癌症輔助的時機，以患者整體的狀況，根據西醫癌症的癌症嚴重和治療方式，包括期數及正在接受的治療，是否有造成其他疲倦、腹脹、眠差等原因，並搭配中醫的望聞問切，配合中醫輔助治療，以減緩癌症及癌症治療的伴隨症狀，使癌症治療更加完整。

楊仁鄰主任分享，目前研究指出配合使用中醫醫療對於癌症相關症狀來說是能有效緩解的，透過中醫的體質調理，提升病患的生活質素，進一步協助病患完成西醫療程而改善患者預後。

中醫輔助治療，可減緩癌症及癌症治療的伴隨症狀，使癌症治療更加完整。

中、西醫合併治療 兩者皆不可忽視

目前中、西醫最常見的結合方式，是在放療和化療階段的分工。即便對於不能放化療，也不能手術的患者，比如老年人、心肝腎功能不好、體質弱的患者，應用中醫藥可以改善他們的臨床症狀，延長生存期，使他們帶瘤期間的生活品質更好。

綜合而言，楊仁鄰主任強調，不論任何腫瘤治療：手術、化療或放療後，都必需增強身體之免疫及體能，傳統醫學(中醫)在這方面有不可替代的功能。所以中、西醫結合治療惡性腫瘤，是腫瘤治療之最新及必然趨勢。

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