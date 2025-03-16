減重成功、三高改善！中醫埋線助有效控制體重與慢性病

中醫埋線透過在特定經絡穴位的刺激，達到長效地提升代謝、調節食慾、減少脂肪堆積、改善體質，同時也有局部雕塑、改善便秘的效果。

張女士64歲，患有高血壓、高血脂、合併有肥胖及心律不正，因同樣有三高的先生突然中風住院，讓她正視自身健康問題，除規律服用西藥外，經朋友介紹前往北市聯醫仁愛院區中醫科尋求減重，經中藥及埋線治療，搭配飲食及日常生活作息調整，3個月減去10公斤，持續治療一年後減去20公斤，且持續維持不復胖，BMI及內臟脂肪回到正常標準外，血壓血脂西藥用藥也順利調降劑量，原本的中度脂肪肝也經西醫超聲波檢查改善為輕度脂肪肝。

另一位34歲的邱小姐，有肥胖問題且患有多囊卵巢症，一直難以懷孕，曾因不當節食減重導致體重攀升，因妹妹減重成功，介紹前往仁愛院區中醫科尋求減重，經埋線治療及針灸，醫師衛教正確減重方式，一個月減去3公斤，持續半年後減去14公斤，並成功自然懷孕。