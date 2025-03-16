減重成功、三高改善！中醫埋線助有效控制體重與慢性病

張女士64歲，患有高血壓、高血脂、合併有肥胖及心律不正，因同樣有三高的先生突然中風住院，讓她正視自身健康問題，除規律服用西藥外，經朋友介紹前往北市聯醫仁愛院區中醫科尋求減重，經中藥及埋線治療，搭配飲食及日常生活作息調整，3個月減去10公斤，持續治療一年後減去20公斤，且持續維持不復胖，BMI及內臟脂肪回到正常標準外，血壓血脂西藥用藥也順利調降劑量，原本的中度脂肪肝也經西醫超聲波檢查改善為輕度脂肪肝。
另一位34歲的邱小姐，有肥胖問題且患有多囊卵巢症，一直難以懷孕，曾因不當節食減重導致體重攀升，因妹妹減重成功，介紹前往仁愛院區中醫科尋求減重，經埋線治療及針灸，醫師衛教正確減重方式，一個月減去3公斤，持續半年後減去14公斤，並成功自然懷孕。
減重有助於改善三高等風險
臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林家琳表示， 2024年美國糖尿病年會提出，減輕體重5%至10%，有助改善糖尿病風險、血脂異常、多囊卵巢綜合症(PCOS)、非酒精性脂肪肝病(NAFLD)、胃酸流(GERD)；減輕體重10%至15%，降低心血管風險、改善尿失禁、睡眠窒息症(OSA)、膝關節炎(Knee OA)。
減重與身材管理需求日益增長，而中醫埋線療法作為一種低侵入性的減重方法，受到廣大民眾青睞。除減重與塑身、緊實效果，中醫埋線改善肥胖及降低體脂，對於許多慢性疾病的控制也有幫助，同時搭配正確飲食及生活習慣，能帶來長期健康益處。
中醫埋線侵入性低但有禁忌族群 仍需配合適當飲食與運動
中醫埋線透過在特定經絡穴位的刺激，達到長效地提升代謝、調節食慾、減少脂肪堆積、改善體質，同時也有局部雕塑、改善便秘的效果。這種低侵入性的治療方式，方便且副作用低，接受度高，一次埋線療程大約只需15至20分鐘，在中醫門診即可進行，和普通的針灸一樣不需麻醉，亦無恢復期。一般患者兩周進行一次治療，四周後即會開始看到療效，視情況搭配藥粉或湯包，同時建立患者正確飲食及生活習慣，打造健康體態。
林家琳也提醒，例如有蟹足腫體質、肝腎功能不全、孕婦、哺乳期婦女、凝血功能疾病等不適宜使用中醫埋線，請務必留意並與醫師充分告知。此外，無菌的操作環境和消毒工作非常重要，以確保自己的安全和健康。另外她再次強調，減重是一項長期的過程，並且需要科學的態度與努力，埋線後仍要遵從醫囑與注意事項，結合適當的飲食與運動，才能享瘦同時維持良好健康的身體狀態。
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