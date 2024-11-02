減重手術易致癌？醫生：反而降低罹癌風險

隨著肥胖問題逐年增長，現代醫療提供多種解決方案，其中內視鏡縮胃手術(Endoscopic Sleeve Gastroplasty, ESG)成為廣受患者青睞的減重選擇之一。ESG手術在不同肥胖程度的患者中皆可達到一定的減重效果，坊間對於ESG手術後患者的癌症風險，許多人會有一些疑慮。以目前的研究顯示，ESG手術本身並不直接增加癌症的風險。

肥胖問題易導致罹癌風險增加 彰化基督教醫院胃腸肝膽科吳東龍醫生表示，肥胖與多種癌症之間存在著密切的關聯，肥胖可能導致一些癌症的發展：例如乳腺癌、結腸癌和胰臟癌等。透過ESG手術減重，可以降低這些癌症的發生風險。吳東龍醫生說，接受ESG手術患者的減重效果以減少的百分比計算，因此BMI較高的患者在數字上減重似乎較多，但實際效果與BMI較低的患者相當，約可降低15%至20%的體重，適合的群體包括BMI超過27且合併肥胖相關疾病者，或BMI超過30者。

改善肥胖問題 有助降低三高進而避免罹癌 臨床試驗顯示，ESG手術對改善代謝性疾病如糖尿病和高血壓有顯著幫助。吳東龍醫生指出，成功的減重手術可改善肥胖引發的代謝問題，並緩解其他健康問題如心血管疾病和睡眠窒息症等。此外，ESG還有助於降低某些癌症的風險，如食道癌和大腸癌。 有些患者對ESG仍存疑慮，擔心手術風險，吳東龍醫生說，ESG屬於內科內視鏡手術，毋須切開皮膚，因此不會留下外部傷口，術後恢復速度快，通常隔天即可恢復正常生活。對於擔心術後胃癌風險的患者，吳東龍醫生補充，手術前醫生會進行詳細的胃鏡檢查，以確保患者胃部健康，並排除幽門桿菌感染。若檢測到感染，醫生會進行治療，以降低風險。

長期健康目標的維持 應從生活改變 減重手術後，吳東龍醫生則建議，患者應漸進式恢復正常飲食，初期以流質飲食為主，逐步過渡至軟質食物；術後也應避免含糖飲料，以穩定控制體重，避免復胖。ESG手術的恢復速度較快，且不會導致維生素或微量元素缺乏等問題，因為其並不涉及胃部組織切除，而是改變胃的結構。 內視鏡縮胃手術作為一種創新且低侵入性的減重方法，對BMI達標的肥胖患者有顯著幫助。不僅有助於控制體重，還能改善多種與肥胖相關的健康問題。吳東龍醫生提醒，雖然手術本身具有一定效果，患者仍需在ESG手術後保持良好的飲食和生活習慣，以達成長期健康目標。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】