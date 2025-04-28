減重改吃海鮮卻讓痛風找上門？醫生分享親身經歷　推「1飲品」助排尿酸

陳昱彰醫生說明，痛風是由於「尿酸過高」引起，而急速減重可能造成代謝異常，導致尿酸濃度上升，進而增加痛風發作的機率。

義大醫院家庭暨社區醫學部家庭醫學科陳昱彰醫生日前在fb粉絲團分享親身經歷，提醒大家減重過程也要注意痛風風險！自體重下降後，陳醫生的飲食改為大量食用魚肉、海鮮，一天跑完馬拉松之後，他在「吃到飽」餐廳暢食海鮮及甜點，當晚即感覺大腳趾有不適感，隔天一早還開始隱隱作痛，由於疼痛部位集中在腳趾，而非運動後常見的膝蓋或腳踝痠痛，讓他懷疑可能是痛風徵兆。

陳昱彰醫生立即進行抽血檢查，發現報告上的「痛風指數」首次出現紅字警示。他說明，痛風是由於「尿酸過高」引起，尿酸在關節裡形成結晶，便會導致紅、腫、熱、痛等症狀，嚴重時會痛到無法穿鞋、行走困難，最常見的發作部位正是「大腳趾」。而急速減重可能造成代謝異常，導致尿酸濃度上升，進而增加痛風發作的機率。