減重治療｜打擊肥肉、去水腫必睇！呢啲穴位有助減肥 中醫話你知點按摩

中醫有「肥人多濕、肥人多痰」的說法，肥胖多由「痰濕」的角度切入，若要治療肥胖，中醫可針對有助減肥的穴位進行埋線、針灸等治療。此外，按摩這些有意義的特定穴位也對排濕有幫助。
台北醫院中醫科鄭伊倫醫師表示，手、腳、腹部等部位，都有常用來做減重治療的穴位，市民可以自己在家按摩，對排濕、消水腫等也蠻有幫助的。不過，該如何按摩？這些穴位又位在哪些呢？鄭伊倫中醫師進一步說明。
中醫常用「這些」穴位 3功用有助減重
中醫減重治療會使用中藥進行體質調理，並搭配埋線、針灸等進行局部雕塑。鄭伊倫中醫師提到，針灸、埋線的部位通常會選擇一些與肥胖相關的穴道，這些穴道有以下3種功用，包括：
- 抑制食慾
- 利水消腫
- 增強代謝、消化
手、腳、腹部等都有常用來減重的穴位，不過鄭伊倫中醫師表示，穴位有深有淺，有些肚子的穴位按不到，但其實這些穴位的經絡會由手或腳經過肚子，所以市民可以在手、腳等相對沒有那麼深的穴位做刺激，讓整條經絡的效果獲得較好的發揮，而常用來按摩減重的穴道位置包含：
腳部減重穴位
手部減重穴位
腹部減重穴位
除了幫助減重外，鄭伊倫中醫師提到，如果是腸胃比較有問題的市民，建議按足三里；下半身較容易脹，可以按主管身體的血液代謝的血海；情緒不太好，建議可以按太衝；腰痠、腰部腫脹明顯，可以按足臨泣。
按摩有助排濕、減重 中醫師傳授正確按壓方式
這些穴位都是中醫常用來治療減重的部位，按摩這些穴位也有助於排濕、減肥。鄭伊倫中醫師建議，市民可以用點按的方式，或是沿著經絡整條按完都可以，例如：陰陵泉、三陰交都在小腿骨內側，就可以按整條經絡，效果會好一點。
鄭伊倫中醫師提醒，同一個位置不要局部按壓太久，避免瘀青的風險，1個穴位大約按3至5秒左右，或一整條肌肉定點按3至5秒後，往下探到一個比較痠的地方再按3至5秒，都按完以後再重複3次，有空的時候就可以按摩，或是早、晚按也可以，至少一天做一次，也能讓循環變好。
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