減重｜唔可以只靠意志力？搵身心平衡 克服心理餓

為甚麼廣大的上班族想減重老是失敗？大部分上班族壓力過大，下班後只想癱軟在沙發上，明知道應該起身去運動、吃低油低醣原型食物，但「我已經這麼累了」、「今天才被主管罵」、「遇到一堆奧客」，下班我還不能讓自己順心嗎？或是職業父母，忙到孩子睡了才能坐下喘息，於是鹽酥雞跟氣泡飲料便成了唯一慰藉！林口長庚醫院代謝暨體重健康管理中心副主任莊海華表示，即使明白減重應該管住嘴，但實際上能長久維持不復胖的人並不多，這不單純是飲食控制問題，而是整個身心狀態都需要調整。 肥胖評估三層次 體脂率不是唯一標準 肥胖的評估有三個層次，BMI是門檻，再來看體組成(脂肪、肌肉、骨骼等)，更進一步還可探討生理功能。莊海華醫師提到，現代人注重體脂率，是一個很好的觀念演進，但有許多醫學研究發現，BMI仍是與健康風險最密切相關的預測項目。亞洲人BMI的正常範圍是18.5≦BMI＜24，然而每個人最適合的點都不一樣，而對應的體組成，也會因年紀、人種、基因等而異。若要減重，應先以BMI作為基礎判斷，再進一步追求體組成，確保脂肪不要太多、肌肉不要太少、骨骼不要太鬆。

「食色性也」靠美食慰藉乃人性 生活各方角力失衡造就肥胖 究竟減重要從何下手？莊海華醫師認為，保持適中體型基本要靠吃，也就是飲食控制，而運動則可以用來維持良好的體適能、體型及身心狀態。然而，食慾是非常複雜的事情，包含為了活下去的基本「生理餓」，以及為了滿足感、快樂感的「心理餓」。性與食物會帶來難以取代的愉悅感，所以古人說「食色性也」。另外我們還有意志力、理智控制的部分：例如在高級吃到飽餐廳，雖然已經身心都不想吃，但為了回本再拿一盤；或是生理和心理上都餓，但卻強忍著不吃的狀況。 大部人發胖都是因為心理餓、嘴饞，食物的確是忙碌生活中的一個慰藉，而肥胖是一種能量失衡的狀態，起因包含荷爾蒙、情緒、壓力、睡眠等生活型態，不能只靠改變飲食，必須全面調整身心靈、調整生活。莊海華醫師坦言，如果給一個減重菜單、運動計劃、作息表，照著做一定都能成功，但大多數人很難辦，因為家庭工作兩頭燒，能用在減重上的時間和經濟資源不可能無限，太顛覆生活的模式，通常無法持久。所以找出自己願意做、且做得到的健康生活方式，是長期維持體重的關鍵。