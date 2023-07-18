減重｜控制情緒飢餓 一個方法令減肥更有效果

心理飢餓也就是所謂的「情緒飢餓」。陳建名醫生指出，前往門診尋求減重治療的民眾超過八成都屬於情緒飢餓。

夏天到來，穿著上想清涼一下卻又怕肥肉跑出來見人，許多人因此追求快速或局部瘦身，想透過儀器進行減脂達到良好的效果。然而「情緒飢餓」常常讓人無法控制食慾，想用吃來抒發壓力或緩解情緒，獲得滿足、愉悅感。

像40歲的A女本身是OL上班族，由於身材微胖被男朋友劈腿偷吃，失戀分手後A女更自暴自棄，受到情緒影響暴飲暴食，希望藉由吃來改善心情，但體重也因此直線飆升到80公斤。

情緒飢餓會讓人在不知不覺中吃下過多的熱量，即使用各種方法減重一段時間後，仍會因為控制不了食慾又再次胖回來。因此若要維持長時間的效果，儀器類減脂搭配能控制食慾和降低飢餓感的口服藥物，克服情緒飢餓，可以讓減重效果維持更久。

認識「情緒飢餓」 設定「食物定錨點」有效抑制食慾衝動

減重「少吃多動」相當重要，許多人都有這樣的認知、觀念，但實際上若要執行相當困難，尤其是「少吃」。陳建名醫生提到，人會產生想吃東西的念頭，主要分為2種原因，第一，真的因為餓才吃也就是所謂的「生理飢餓」；第二，因為單純想吃、追求吃東西時的快樂及滿足感，這叫「心理飢餓」。

心理飢餓也就是所謂的「情緒飢餓」。陳建名醫生指出，前往門診尋求減重治療的民眾超過八成都屬於情緒飢餓。很多人體重過重就是因為吃太多東西，通常會有病態性肥胖或是無法控制進食的人大部分都是因為心理飢餓，進而造成肥胖問題。