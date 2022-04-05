減重｜營養均衡未需額外補充 酵素減肥真的有效？

近年市面上出現多種酵素產品，標榜可以減肥排毒，但酵素真的人人都可以食用嗎？會否出現副作用？其實食物及人體內本身就含有酵素，只要平日攝取的營養均衡，體內已經有足夠酵素，未必需要額外補充。
酵素(Enzyme)俗稱「酶」，是一種活性蛋白質，負責協助人體內的化學反應，包括消化及代謝等，其主要的功效是分解食物，促進新陳代謝，並無燃脂排毒的作用。常見的酵素有3種，分別是消化酵素、代謝酵素及食物酵素。
單吃消化酵素未必可減肥
消化酵素可以加速分解食物，促進消化，可幫助加速新陳代謝及排便，減少體內毒素累積，間接帶來減肥的功效，但只服用消化酵素則未必一定能達到減肥排毒的效果。
忌買含瀉藥酵素產品
有部分酵素產品會刻意添加瀉藥，令用家肚瀉，令人產生體重減少的錯覺。
故購買酵素時應該留意產品中的成分，應選擇含活性成分及無加入瀉藥的產品。另外酵素產品通常會加入其他成分，所以糖尿病、腎病患者，及免疫力較差的士人，如嬰幼兒都不適合服用。
劑量過高或現副作用
只要按指示服用酵素，一般來說都不會有太大問題及副作用，惟如果服食過高劑量，則可能造成屙嘔、腸胃不適、頭痛、手腳水腫、濕疹、皮膚敏感等問題。
多吃水果補充酵素
其實要獲取天然的酵素可以從飲食入手，可多吃水果如菠蘿、木瓜、奇異果等，及發酵食物如納豆及泡菜，均有助身體吸收酵素。另外，於最佳溫度進食(48°C或以下)及均衡飲食都可以吸收較多酵素。