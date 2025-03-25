港人眼中的「健康飲食」或致牙齒酸蝕

牙齒酸蝕是一個普遍問題，根據香港預防齒科學會最新調查顯示，多達96%的25至45歲港人出現牙齒酸蝕。由於牙齒酸蝕不可逆，養成良好飲食及生活習慣，定期護理牙齒是預防的重要一環。

牙齒酸蝕是指牙齒表層的琺瑯質受到酸性物質的侵蝕。因包括經常食用高酸性食物或飲品、嘔吐或 胃酸倒流。牙齒酸蝕或導致牙齒敏感，在食用冷熱甜酸食物或飲品，或刷牙時會感到刺痛，嚴重情況甚至影響牙髓，引發劇痛。琺瑯質一旦受損便無法自行修復或再生。如沒有適當處理，最終或致牙齒變薄、變脆、易斷裂，甚至需接受繁複且昂貴的治療，影響外觀及生活質素。

香港預防齒科學會調查同時發現，只有約六成受訪者聽過牙齒酸蝕，三成無法辨別徵狀，26%會混淆蛀牙與牙齒酸蝕，認知仍有待提升。港人眼中的「健康飲食」或成牙齒酸蝕元兇，45%人「以酸代甜」，用檸檬水代替含糖飲料、24%少食多餐，令口水沒有足夠時間中和口腔酸性和產生再礦化作用；9%則在每次用餐後盡可能立即刷牙，加劇破壞琺瑯質。

建立良好飲食習慣

正確處理牙齒酸蝕方法，是及早向牙醫求醫。針對情況輕微的患者，牙醫會按情況使用高濃度氟化物處理酸蝕牙齒，一般亦會建議使用抗敏牙膏紓緩牙齒敏感。若牙齒酸蝕情況嚴重，牙醫或會為患者補牙或用牙冠修補受損的牙齒。

牙齒酸蝕問題乃長期不良習慣所致，社區藥房總藥劑師趙國亮建議市民從建立良好的飲食及生活習慣、牙齒護理及定期接受牙醫檢查以預防牙齒酸蝕：