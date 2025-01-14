港大研發人類呼吸道類器官模型 助破解HRV-C

人類鼻病毒(HRV)是引致普通感冒的主要病原體，當中的HRV-C血清型，由2006年發現至令並未能成功培養。港大醫學院最新研發出「人類呼吸道類器官模型」，終能成功繁殖該病毒，有助研發相關藥物以及疫苗。 港大醫學院臨床醫學學院微生物學系系主任及臨床教授杜啟泓表示，人類鼻病毒雖然常見，但也不可輕視，「過往在深切治療部的經驗中，在不少患者身上發現HRV，部分是導致肺炎，又或哮喘、慢阻肺病發作或變差之外，也有部分是由於病毒引致抽筋、糖尿病變差或心臟衰竭而入院，不能忽視。」

感染HRV-C症狀較嚴重 港大醫學院臨床醫學學院微生物學系助理教授周婕續指，HRV感染約佔通感冒個案四成，「HRV有超過160種血清型，分A、B、C三大類型，其中HRV-C更易引起嚴重症狀。」常規的呼吸道病毒研究，會將病毒由鼻拭子中分離，並於常規「細胞系」中繁殖病毒，用於開發抗體、疫苗，惟HRV-C並不能以此法繁殖，於是港大醫學院研究團隊就開發出人類呼吸道類器官模型。 模擬整個呼吸道 類器官是在體外培育的三維立體細胞集群，具有自我更新和自組織的能力，並且擁有與來源組織相似的結構和功能。該人類呼吸道類器官模型包括了鼻黏膜類器官、氣道類器官及肺泡類器官，能模擬整個呼吸道上皮部分，而且可穩定維持6至12個月，成為研究呼吸系統疾病、疫苗及藥物研發、毒性評估等的理想工具。

