港大研發減活流感疫苗 保護力更強更廣

流感每年來襲，為醫療體系帶來沉重負擔。當出現抗原漂移又或抗原轉變，就有可能令流感疫苗的效力減弱，甚至出現大型傳播。港大醫學院最新研發出兩個減活流感疫苗平台，可製作更強免疫反應、對應更廣泛病毒亞型的疫苗，而且使用噴鼻形式接種，有助提升將來疫苗接種率。

港大醫學院公共衛生學院公共衛生實驗室科學分部主任、病毒學講座教授、於崇光基金教授(病毒學)潘烈文表示，抗原漂移即病毒在人類間傳播時出現突變而產生新病毒株，而抗原轉變即不同病毒株或不同病毒之間互相融合而形成新的病毒亞型，其中甲型流感可跨物種傳播，如豬流感、禽流感等，抗原轉變的風險更高。