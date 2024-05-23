港大研發 MRI機械人定位器 神經外科手術更精準

進行開顱手術需要很精準的計算，以免觸碰到腦部重要位置而產生後遺症，因此手術時間往往很長，甚至患者要在清醒狀態下做手術，苦不堪言。港大工程團隊為此研發出MRI機械人定位器，提升神經外科手術的精準度之外，也可大大縮短手術時間。 現時不少神經外科手術需要立體定位，香港大學機械工程系副教授郭嘉威表示，「例如抽取腦部組織作活檢、以激光消融術消除腦部病變組織、於大腦深層注射藥物，以及深腦電刺激治療的電極植入，治療柏金遜症等。」這些手術多採用磁力共振(MRI)作導航，因為具備無輻射、可作溫度監察、軟組織對比度高和快速成像等優點。

插入電極 中大醫學院外科學系腦外科組名譽臨床副教授陳達明醫生指，以電極植入手術為例，「手術需要放入兩支電極到腦部深處，傳統上需要術前計劃插入的路徑，然後手術時每插入一小節電極，就要掃描影像一次，評估路徑是否準確、會否因為腦部水分隨時間流失塌陷而要調整路徑，來回多次之後才可完成，插針部分往往需要5至6小時。另外，患者可能要在清醒狀態下接受手術，以便即時監測生理反應是否正常。」