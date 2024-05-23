港大研發 MRI機械人定位器 神經外科手術更精準

進行開顱手術需要很精準的計算，以免觸碰到腦部重要位置而產生後遺症，因此手術時間往往很長，甚至患者要在清醒狀態下做手術，苦不堪言。港大工程團隊為此研發出MRI機械人定位器，提升神經外科手術的精準度之外，也可大大縮短手術時間。
現時不少神經外科手術需要立體定位，香港大學機械工程系副教授郭嘉威表示，「例如抽取腦部組織作活檢、以激光消融術消除腦部病變組織、於大腦深層注射藥物，以及深腦電刺激治療的電極植入，治療柏金遜症等。」這些手術多採用磁力共振(MRI)作導航，因為具備無輻射、可作溫度監察、軟組織對比度高和快速成像等優點。
插入電極
中大醫學院外科學系腦外科組名譽臨床副教授陳達明醫生指，以電極植入手術為例，「手術需要放入兩支電極到腦部深處，傳統上需要術前計劃插入的路徑，然後手術時每插入一小節電極，就要掃描影像一次，評估路徑是否準確、會否因為腦部水分隨時間流失塌陷而要調整路徑，來回多次之後才可完成，插針部分往往需要5至6小時。另外，患者可能要在清醒狀態下接受手術，以便即時監測生理反應是否正常。」
消除固有誤差
而港大研究團隊研發的MRI機械人定位器，就可縮短手術時間約一半。香港大學機械工程系博士後研究員何焯亮博士解釋，定位器能夠於MRI的特定環境下操作，可在定位期間實時監測預定的插針路徑是否準確，「醫生在開始時會先手動調整插針位置和角度，當誤差少於5度角，系統就會鎖定並亮起綠燈作提示，下一步機械人會自動調整至誤差少於0.2度的位置。」最後醫生就可插入電極，系統消除了手術中多個可能出現的誤差，讓整個流程更快更精準，確保手術安全，患者亦毋須在清醒狀態下做手術。
年內開展人體試驗
港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授潘偉生認為，如果手術夠精準，患者將來能減少手震、走路走快些、每日能夠活動的時間長一點，今次研發的定位器就能幫到患者。研究團隊將會做更多臨床前的屍體測試，以驗證MRI機械人定位器的安全性；本年內亦會開展人體試驗，有望正式在臨床上使用。