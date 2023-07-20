港大研究：二型糖尿病藥 有助抗老化

甲福明是治療二型糖尿病的一線藥物，除了可穩定血糖外，亦有愈來愈多證據顯示有助促進老年健康，不少基因研究指出甲福明或可預防癌症和阿茲海默症這些與衰老相關的疾病。而港大團隊為探討甲福明於老年健康的作用，利用遺傳學的藥物靶點孟德爾隨機化方法(drug-target Mendelian randomisation)，了解甲福明與衰老相關生物標記的影響。

歸功於降糖特性

研究利用英國生物樣本庫中321,412名英國白人參加者的有效基因組及表型數據。研究團隊以實際年齡及九項臨床指標的「表型年齡」數據及白細胞端粒長度，作為衰老的指標，再從英國生物樣本庫找出與甲福明相關的蛋白質基因變異，從而了解甲福明對不同衰老生物標記的效果。

研究發現，甲福明靶點GPD1引致的糖化血紅素(HbA1c)下降與較低的表型年齡和較長的白細胞端粒長度有關，而甲福明靶點AMPKγ2(PRKAG2)引致的糖化血紅素下降只與較低的表型年齡相關。結果顯示甲福明對衰老生物標誌物的影響可能部分歸功於其降糖的特性。