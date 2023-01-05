港大研究：安宮牛黃丸 有望延長缺血性中風治療黃金期

中風是人類疾病中導致殘疾和死亡的主要原因之一，當中約85%屬缺血性中風，即由血栓造成。要有效改善患者出現併發症和減低死亡率，患者必需於病發後4.5小時內到達醫院接受溶栓治療(t-PA，又稱溶血針)，否則成效會隨時間降低，增加腦出血的機會及死亡風險。港大醫學院研究團隊發現，經典中藥方劑安宮牛黃丸可以將缺血性中風患者的治療黃金期延長半小時，減低溶栓治療所致的腦出血風險和死亡率。相關研究結果已在科學雜誌《中國醫學》發表。

保護血腦屏障

急性缺血性中風患者的大腦，每一分鐘便有190萬個神經元死亡，而令中風後果惡化的關鍵原因是血腦屏障破壞，因此把握黃金4.5小時非常重要。可是，目前只有不到10%患者可以受惠於溶栓治療。港大醫學院研究團隊針對延遲治療引起腦出血的情況進行動物實驗及臨床研究，發現缺血性中風後腦內產生一種與炎症相關的關鍵分子過氧亞硝酸鹽，將其清除可以保護血腦屏障。而安宮牛黃丸當中含有的黃芩苷成分，亦發現有助抑制此分子的產生。