港大研究：延長有薪產假 或減少婦女產後抑鬱個案達22%

產後抑鬱症是一種常見及嚴重的精神疾病，可影響婦女長達產後12個月。港大醫學院研究發現，自2020年香港的法定有薪產假由10周增至14周後，產後婦女的心理健康得到顯著改善；出現產後抑鬱症狀的婦女減少22%，而表示因情緒問題而影響照顧嬰兒的婦女則減少33%。研究結果現已於《衛生事務》期刊發表。

逾三成人 可能患有產後抑鬱症

港府在2020年將法定有薪產假由10周延長至14周，以符合國際標準。研究團隊比較有關政策實施前後，對於剛生育母親的影響。研究團隊招募了1,414位符合資格的母親，平均年齡為32歲，她們分別在政策實施前(2020年8月至12月)和政策實施後(2020年12月至2022年7月)生育。

研究發現，33%的受訪者可能患有產後抑鬱症，需要進行健康評估。在這項政策實施後，出現產後抑鬱症狀的母親減少22%(政策實施前為40.2%，政策實施後為31.5%)，而在產後首兩個月內，因情緒問題而影響嬰兒照護的婦女亦減少33%。