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健康
2024-09-04 16:17:01

港大研究：延長有薪產假 或減少婦女產後抑鬱個案達22%

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產後抑鬱症
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產後抑鬱症是一種常見及嚴重的精神疾病，可影響婦女長達產後12個月。港大醫學院研究發現，自2020年香港的法定有薪產假由10周增至14周後，產後婦女的心理健康得到顯著改善；出現產後抑鬱症狀的婦女減少22%，而表示因情緒問題而影響照顧嬰兒的婦女則減少33%。研究結果現已於《衛生事務》期刊發表。

逾三成人可能患有產後抑鬱症

港府在2020年將法定有薪產假由10周延長至14周，以符合國際標準。研究團隊比較有關政策實施前後，對於剛生育母親的影響。研究團隊招募了1,414位符合資格的母親，平均年齡為32歲，她們分別在政策實施前(20208月至12)和政策實施後(202012月至20227)生育。

研究發現，33%的受訪者可能患有產後抑鬱症，需要進行健康評估。在這項政策實施後，出現產後抑鬱症狀的母親減少22%(政策實施前為40.2%，政策實施後為31.5%)，而在產後首兩個月內，因情緒問題而影響嬰兒照護的婦女亦減少33%

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研究團隊包括(左起)杜克—新加坡國立大學醫學院連氏慈懷研究中心高級研究員Ellie Bostwick Andres 博士、港大醫學院護理學院助理教授駱月雲教授及港大醫學院公共衛生學院臨床助理教授全劍超醫生。

研究團隊包括(左起)杜克—新加坡國立大學醫學院連氏慈懷研究中心高級研究員Ellie Bostwick Andres 博士、港大醫學院護理學院助理教授駱月雲教授及港大醫學院公共衛生學院臨床助理教授全劍超醫生。

小改變已有助改善心理健康

港大醫學院公共衛生學院臨床助理教授全劍超醫生認為，延長有薪產假並沒有導致更多產後婦女退出勞動市場，反之更有助留住這批擁有高技術和較高教育水平的在職母親。「此外，政策上的些微改變，如增加四星期有薪產假，已能顯著改善產後婦女的心理健康。儘管如此，本港產後婦女的心理健康仍然值得關注。」33%出現產後抑鬱症的比率，相較其他亞洲地區和西方社會偏高(全球平均數字為18%)

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