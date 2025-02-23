港大醫學院基因研究 揭GLP-1受體促效劑減重效果以減脂肪為主

GLP-1 受體促效劑是現時治療糖尿病的其中一種藥物，亦可用於治療肥胖問題。早前有研究指此藥的減重功效，主要是減少肌肉量，或致身體虛弱或肌少症，不過，港大醫學院透過基因研究證實，此藥減脂比例多於減肌肉。研究成果已發表在《Diabetes, Obesity and Metabolism》。

發現與 BMI 降低相關特定基因變異株 GLP-1受體促效劑會模擬人體內GLP-1荷爾蒙的功能來促進胰島素分泌、抑制升糖素分泌、延緩胃排空，以抑制食慾，從而調節身體的血糖水平和減重。為研究GLP-1受體促效劑對人體肌肉和脂肪的影響，港大醫學院的研究團隊分析了多個全基因組關聯研究(GWAS)中逾80萬名歐洲血統參加者的基因數據。研究發現一種與BMI降低相關的特定基因變異株rs877446，並以此模擬GLP-1受體促效劑的作用。研究小組檢視這個基因變異對不同部位肌肉量的影響，包括四肢肌肉質量、全身非脂肪質量和軀幹非脂肪質量，同時分析多種身體脂肪數據的指標，如全身脂肪質量、軀幹脂肪質量、軀幹脂肪率、體脂肪率和腰臀比例。

證實減脂多於肌肉流失 研究發現，參加者若有模擬GLP-1受體促效劑效果的基因，他們的肌肉量(包括全身非脂肪質量和軀幹非脂肪質量)和身體脂肪量(全身脂肪質量、軀幹脂肪質量和體脂肪率)均會減少。BMI每降低一個單位，全身脂肪量減少約7.9公斤，肌肉量則減少約6.4公斤。即代表在GLP-1受體促效劑的影響下，全身脂肪量的減少比例超過肌肉量，而整體脂肪率下降約4.5%，證明GLP-1受體促效劑能有效減少脂肪量多於肌肉量。

凸顯基因重要性 這項研究證實有助釐清GLP-1受體促效劑作為體重管理藥物對健康的影響，港大醫學院公共衞生學院助理教授歐陽兆倫教授表示，「這項研究凸顯基因學在研究藥物成效方面的重要性，特別是在相關臨床實驗數據不足時，基因研究有助我們選擇合適的藥物，並了解其對健康的影響。」