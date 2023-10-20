港大醫學院發現禽流感病毒生態和進化的重大轉變

高致病性禽流感病毒首次於1996年在中國的家禽中出現，由2021年起，高致病性禽流感H5N1病毒的活動在全球範圍內加劇，令愈來愈多野生鳥類和家禽受到感染並死亡，同時也對哺乳動物(包括人類)構成威脅。港大醫學院公共衞生學院發現H5病毒復發性爆發的起源和進化動態。

爆發中心轉移 該學院副教授Vijaykrishna Dhanasekaran博士領導的研究團隊，利用2005年至2022年間聯合國糧食和農業組織以及世界動物衛生組織收集的流行病學數據，並分析超過10,000個完整的病毒基因組，發現2016年至2017年出現的疫情中，基因組分析顯示病毒譜系起源於亞洲；而2020年至2022年間從非洲和歐洲鳥類種群中識別出的兩種新H5病毒顯示，H5爆發中心明顯從亞洲轉移至其他陸洲。這些病毒株在傳播期間，通過與低致病性病毒變種的基因重組而演化。