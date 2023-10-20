港大醫學院發現禽流感病毒生態和進化的重大轉變

高致病性禽流感病毒首次於1996年在中國的家禽中出現，由2021年起，高致病性禽流感H5N1病毒的活動在全球範圍內加劇，令愈來愈多野生鳥類和家禽受到感染並死亡，同時也對哺乳動物(包括人類)構成威脅。港大醫學院公共衞生學院發現H5病毒復發性爆發的起源和進化動態。
爆發中心轉移
該學院副教授Vijaykrishna Dhanasekaran博士領導的研究團隊，利用2005年至2022年間聯合國糧食和農業組織以及世界動物衛生組織收集的流行病學數據，並分析超過10,000個完整的病毒基因組，發現2016年至2017年出現的疫情中，基因組分析顯示病毒譜系起源於亞洲；而2020年至2022年間從非洲和歐洲鳥類種群中識別出的兩種新H5病毒顯示，H5爆發中心明顯從亞洲轉移至其他陸洲。這些病毒株在傳播期間，通過與低致病性病毒變種的基因重組而演化。
擴大地理和宿主範圍
研究團隊使用先進的系統動力學方法(phylodynamic)分析H5病毒的基因變化，揭示野生鳥類種群正在加劇H5病毒傳播，並擴大地理和宿主範圍，加速傳播速度，增加基因重組演化的可能性。研究有助了解全球鳥類種群對高致病性禽流感H5N1病毒傳播的重要性，研究結果重申了各級流感大流行防範工作的必要性，以減低未來的流行病爆發。此研究已發表於國際權威期刊《自然》。