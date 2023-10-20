熱門搜尋:
施政報告2023 周天瑜 國泰航空 重陽節 東九龍綫 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-10-20 13:30:22

港大醫學院發現禽流感病毒生態和進化的重大轉變

分享：
禽流感

高致病性禽流感病毒首次於1996年在中國的家禽中出現，由2021年起，高致病性禽流感H5N1病毒的活動在全球範圍內加劇，令愈來愈多野生鳥類和家禽受到感染並死亡，同時也對哺乳動物(包括人類)構成威脅。港大醫學院公共衞生學院發現H5病毒復發性爆發的起源和進化動態。

Ad Block

爆發中心轉移

該學院副教授Vijaykrishna Dhanasekaran博士領導的研究團隊，利用2005年至2022年間聯合國糧食和農業組織以及世界動物衛生組織收集的流行病學數據，並分析超過10,000個完整的病毒基因組，發現2016年至2017年出現的疫情中，基因組分析顯示病毒譜系起源於亞洲；而2020年至2022年間從非洲和歐洲鳥類種群中識別出的兩種新H5病毒顯示，H5爆發中心明顯從亞洲轉移至其他陸洲。這些病毒株在傳播期間，通過與低致病性病毒變種的基因重組而演化。

禽流感研究團隊

研究團隊成員包括(右起)：Vijaykrishna Dhanasekaran博士、Kimberly Edwards和謝若鵬。

擴大地理和宿主範圍

研究團隊使用先進的系統動力學方法(phylodynamic)分析H5病毒的基因變化，揭示野生鳥類種群正在加劇H5病毒傳播，並擴大地理和宿主範圍，加速傳播速度，增加基因重組演化的可能性。研究有助了解全球鳥類種群對高致病性禽流感H5N1病毒傳播的重要性，研究結果重申了各級流感大流行防範工作的必要性，以減低未來的流行病爆發。此研究已發表於國際權威期刊《自然》。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受