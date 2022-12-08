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健康
2022-12-08 19:42:01

港大醫學院發現肝癌免疫治療新靶點

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免疫治療

港大醫學院愛滋病研究所、臨床醫學學院微生物學系、臨床醫學學院外科學系及生物醫學學院的研究團隊，合作研究發現PD-1的亞型Δ42PD-1，於肝癌細胞抑制T細胞中起關鍵作用，除說明了現有PD-1免疫治療有所不足的原因外，亦為日後免疫治療藥物研發提供新靶點。

 

原以PD-1為靶點

免疫治療的其中一個靶點為PD-1。意即免疫治療阻截PD-1通路，讓T細胞重新辨識癌細胞並作出攻擊癌細胞。雖然免疫治療對部分肝癌患者有效，甚至治愈癌症，但此治療對約八成肝細胞癌患者無效。

 

 

可用於研發新藥物

研究團隊在未接受治療的肝細胞癌患者體內，發現一些只有Δ42PD-1表達，而沒有PD-1表達的T細胞，佔T細胞數目多達71%。這些Δ42PD-1表達T細胞具腫瘤浸潤特性，與病情嚴重程度成正比；而Δ42PD-1表達T細胞的功能較差。再者，PD-1靶向免疫治療甚至會增加Δ42PD-1表達T細胞的數量，甚至促使癌症惡化。於小鼠模型中，研究團隊透過靶向Δ42PD-1的抗體，去阻截與癌細胞的溝通，並減少Δ42PD-1表達T細胞，從而抑制肝癌生長。這些發現解釋了PD-1免疫治療產生耐藥性的原因及低治療率，並確定靶向Δ42PD-1的特異抗體可成為新的肝細胞癌免疫治療藥物。

港大研究團隊

港大醫學院研究團隊全球首次發現肝癌免疫治療的新靶點。研究團隊成員包括：(後排左起)王玥文博士、楊新祥博士、陳志偉教授、譚志武博士、萬鈞教授、趙美森、關嘉怡(前排左起)朱繼業博士、張丹圖教授、劉利博士。

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