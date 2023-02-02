港大醫學院發現 抑癌基因缺失 令乳癌治療失效

港大醫學院的研究團隊發現，腫瘤抑制基因AKTIP缺失後會促進管腔型乳癌的生長，並增加癌細胞對荷爾蒙治療的耐藥性。研究結果現已發表在學術期刊《Cell Reports》。

本港女性最常見癌症

乳癌是本港女性最常見和第三位致命的癌症。乳癌可分為多種生物學亞型，其中管腔型乳癌最常見，佔所有乳癌個案60%至70%。由於管腔型乳癌細胞內有促進細胞生長的雌激素受體a(ERa)，因此通過抑制劑標靶Era(荷爾蒙治療)是治療管腔型乳癌的常用方式。然而，三分之一對荷爾蒙治療有反應的管腔乳癌病人最終會對治療產生耐藥性。AKTIP基因的缺失可見於大約 55%的管腔型乳癌病例中。

激活另一訊號通路

團隊透過利用乳癌細胞培養、臨床樣本、小鼠實驗及人源腫瘤類器官的研究，發現AKTIP基因的缺失增加ERa的蛋白表達水平，從而促進管腔型乳癌細胞的增生。分析乳癌患者數據顯示，具有AKTIP基因缺失的管腔乳癌患者的生存率較低。原來AKTIP缺失後，癌細胞同時激活另一條訊號通路JAK2/STAT3，當ERa受到抑制時，癌細胞可以利用JAK2/STAT3來對抗ERa抑制劑的作用。基於這一項發現，團隊進一步證明同時抑制JAK2/STAT3能克服乳癌細胞對荷爾蒙治療的耐藥性。