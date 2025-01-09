港大醫學院研究揭髖部骨折可誘發心臟病 心臟衰竭患者風險高5倍

骨折不只受傷也可能會引發心臟病？港大醫學院指，本港髖部骨折的死亡率高達約17%，數字遠超過多種常見癌症。港大醫學院分析香港和英國超過10萬名髖部骨折患者的電子健康紀錄和數據，發現髖部骨折不單只會造成身體上的損傷，更有可能會引發心臟病。特別是對於有心臟衰竭病史的患者，髖部骨折後的心血管疾病風險和死亡率顯著上升。
三成髖部骨折患者死因是心血管疾病
香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)的藥理及藥劑學系研究團隊指，香港髖部骨折患者死亡的主因是與心血管疾病有關，佔其死亡人數的33%。已有研究證明指，髖部骨折會增加心血管疾病的風險，使患者更易患上心臟衰竭或心肌梗塞等嚴重疾病。不過，現行的臨床護理中缺乏相應的指導方針。
心臟衰竭患者風險高5倍
港大醫學院透過大數據和人工智能(AI)分析發現香港的髖部骨折患者可分為三類：相對健康(66%)、患有代謝相關疾病(21.4%)及有心臟衰竭或心律不正病史(12.6%)。研究指出，健康狀況良好的髖部骨折患者心臟病風險較低，而有代謝疾病的患者在骨折後180天內心臟病發的風險是健康患者的2倍。對於有心臟衰竭或心律不正病史的患者，骨折後180天內發生心臟病的風險約為健康患者的5倍。此外，這類患者的全因死亡率和緊急就診率也較健康骨折患者高出1倍，且通常需要更長的住院療程。
骨折後患心血管疾病風險93%
研究還發現，所有髖部骨折患者在骨折後60天內發生重大心血管疾病的風險顯著提高93%。這表明，即使是髖部骨折，患者在短期內罹患重大心血管疾病的風險會急劇上升，尤其是對於已有心臟病或其他合併症的患者。
研究成果助降骨折死亡風險
港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍表示，「心臟病的其中一個成因與血管鈣化有關，由於骨骼是儲存鈣的地方，體內血鈣於骨折後會突然短暫上升，增加患上中風及心血管疾病的機會，因此及時對髖部骨折患者進行心血管疾病風險管理非常重要。」
他強調，許多人未認識到骨折可能引起的重大全面併發症及死亡風險，他稱：「我們的研究明確指出，骨折可誘發或加重心臟病。研究成果有助未來為髖部骨折患者實施個人化治療，減低骨折後出現併發症及死亡風險，並制定針對性和適切的臨床護理策略。」