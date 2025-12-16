港大醫學院：童年受虐 5倍思覺失調風險 基因留下長期「標記」影響終生

分析64萬人數據

根據社會福利署數據，新呈報的兒童虐待案件由2020年的940宗急升至2024年的1,504宗，增幅達六成，情況令人關注；而於2026年1月實施《強制舉報虐待兒童條例》，凸顯社會對兒童保護的迫切性。

研究團隊整合了英國生物樣本庫(UK Biobank)和精神基因組學聯盟(Psychiatric Genomics Consortium)的大型公共基因組數據庫，分析了50萬人的神經精神疾病數據以及超過14萬人的兒童虐待經歷數據，成功在兒童虐待與多種神經精神疾病之間建立了一條清晰的因果鏈，識別出增加精神疾病風險的關鍵因素和基因標記。

思覺失調、 ADHD 、重度抑鬱風險增

研究結果指出，兒童時期遭受虐待會大幅增加多種精神疾病的風險：受虐者罹患思覺失調症的風險增加5倍；專注力失調及過度活躍症風險高達9倍；而重度抑鬱症風險也增加近一倍。

在生物層面，研究發現兒童虐待會在基因組留下「DNA甲基化」的表觀遺傳學標記，這種標記會受到環境、生活習慣甚至心理壓力影響，兒童虐待就是其中一個危險因素，能在基因上留下長期的「標記」。研究人員從數千個標記中鎖定十個異常位點，分布在九個關鍵基因附近，其中CLU、MAPT和HNRNPK 3個基因與神經退化性疾病(如阿茲海默症、柏金遜症及其他認知障礙)密切相關，揭示兒童虐待可能影響精神疾病與神經退化疾病的共同生物途徑。