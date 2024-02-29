香港式糖水如豆腐花、腐竹糖水、南北杏雪耳木瓜糖水、番薯糖水及芝麻糊等，都是飯後或宵夜美食，與男、女朋友在寒冷天氣品嘗熱辣辣的糖水，令心情都轉好。不過港式糖水糖份及熱量皆高，減肥人士不宜過量進食，特別是有慢性疾病的人士就更加只可淺嘗。
第五名：南北杏雪耳木瓜糖水 140卡路里
南北杏雪耳木瓜糖水（英文︰PAPAYA AND WHITE FUNGUS SWEET SOUP）相對來說是較健康的中式糖水，一碗約只有140卡路里，而木瓜含豐富維他命A，對於毛髮、指甲及皮膚都十分有益，秋冬天氣乾燥，就最適合食用。
第四名：豆腐花 180卡路里
豆腐花（英文︰Tofu pudding）中的大豆本身是優質的蛋白質，亦屬於較低糖的食物，如果不額外添加糖分，就更健康！
第三名：番薯糖水 190卡路里
番薯糖水（英文︰Sweet potato Soup）的番薯含有維他命C、鉀質、纖維、葉酸及胡蘿蔔素等營養，有益腸道健康。如果想食得更健康，亦可減少飲用糖水。
第二名：腐竹雞蛋糖水 280卡路里
腐竹雞蛋糖水（英文︰Eggs and Beancurd Sweet Soup）看似健康，其實是致肥陷阱！因腐竹是豆的油脂，如果食太多，可能會增加血脂及膽固醇。
第一名：芝麻糊 320卡路里
一碗芝麻糊（英文︰Sesame soup）的熱量差不多是兩碗白飯，雖然黑芝麻中有鈣質及鐵質，但同時含有大量的飽和脂肪酸，導致熱量驚人。如果正在減肥，食之前就要特別注意啦。