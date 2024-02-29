香港式糖水如豆腐花、腐竹糖水、南北杏雪耳木瓜糖水、番薯糖水及芝麻糊等，都是飯後或宵夜美食，與男、女朋友在寒冷天氣品嘗熱辣辣的糖水，令心情都轉好。不過港式糖水糖份及熱量皆高，減肥人士不宜過量進食，特別是有慢性疾病的人士就更加只可淺嘗。

第五名：南北杏雪耳木瓜糖水 140 卡路里

南北杏雪耳木瓜糖水（英文︰PAPAYA AND WHITE FUNGUS SWEET SOUP）相對來說是較健康的中式糖水，一碗約只有140卡路里，而木瓜含豐富維他命A，對於毛髮、指甲及皮膚都十分有益，秋冬天氣乾燥，就最適合食用。

第四名：豆腐花 180 卡路里

豆腐花（英文︰Tofu pudding）中的大豆本身是優質的蛋白質，亦屬於較低糖的食物，如果不額外添加糖分，就更健康！