港引入脈衝場消融術 安全治療房顫

心房顫動是最常見的心律不正疾病，本港80歲以上人口中有10%人患上。如果用藥已經無效，或者較年輕患者，會建議盡早以心臟導管消融術處理，阻隔或破壞發出紊亂電流的異常細胞，讓心跳回復正常。本港剛引入的脈衝場消融術，比傳統射頻消融術和冷凍球囊消融術更安全，療效亦相若。

年齡為最大風險因素

香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢指，心房顫動最主要的風險因素是年齡增長，早前發病時屬陣發性，一般發作會少於24小時，但發展至後期的話，則會變成持續性，甚至永久性。「最危險是心臟未能有效泵出血液，容易於左心耳形成血栓，血栓再隨血液流至腦部可造成中風，中風風險是常人5倍。患者的心臟衰竭、認知障礙、死亡風險也較高。」