港怡優惠｜節省專科手術輪候時間 把握黃金治療期！港怡【公立醫院病人專屬優惠】涵蓋5大專科、超過30項常見外科手術套餐

當感覺到身體不適時，許多人會因為治療費用的考慮選擇到公立醫院或其急症室求診。雖然公立醫院的治療費比私家醫院相宜，但私家醫院的輪候時間及環境舒適度均相對理想，而公立醫院的專科門診、覆診個案、新症預約，以及手術排期，都需要經歷較長的輪候時間。就手術服務而言，由於公立醫院的服務需求較大，主診醫生會按照患者病情的迫切性，將患者分成緊急、次緊急和非緊急三大類別，而非根據病人求診的先後次序安排手術治療的時間。 根據醫院管理局的數據所顯示，截至去年12月31日，於公立醫院輪候眼科白內障手術共錄得69,759宗個案，當中的輪候時間（月份）中位數*如下：

至於骨科輪候全關節置換術，去年一共錄得35,784宗個案，當中的輪候時間（月份）中位數*如下：

【公立醫院病人專屬優惠】涵蓋「普通外科、泌尿外科、眼科手術套餐」（例如白內障手術）、「冠狀動脈造影及冠狀動脈介入治療術（通波仔）計劃」及「全膝關節置換術全包形式醫療套餐」，讓病人適時得到治療，減少對病人生活質素影響，儘快重拾健康生活。 冠狀動脈介入治療術（通波仔）計劃^套餐包括醫生及麻醉費用、手術室費用、治療費用、護理程序收費、儀器設備費、標準二人病房收費連基本膳食，以及藥費、消耗品、物料費等；植入物亦已包括一個冠狀動脈支架及兩個冠狀動脈球，如需要額外支架或其他手術儀器或用具，將須收取額外費用。此外，如患者未能持有有效的冠狀動脈電腦斷層造影報告，便須接受由港怡醫院提供的「冠狀動脈電腦斷層造影優惠套餐」，讓港怡醫院心臟科醫生來評估患者是否適合參與計劃。 至於「普通外科、泌尿外科、眼科手術套餐」及「全膝關節置換術全包形式醫療套餐」為全包形式醫療套餐，當中不單已包括上述提及的費用，如病人於指定住院期間出現併發症，須再接受與套餐程序相關之手術及深切治療護理，所需之費用亦會包括在內。 港怡【公立醫院病人專屬優惠】 讓治療變得更方便、更全面 公立醫院的專科病人需持有由醫院管理局（醫管局）轄下醫院發出並有效的相關專科門診轉介信，連同轉介信及後約見港怡醫院專科醫生，專科醫生會評估病人的身體狀況，安排最適切的手術方案及治療時間，為患者提供更全面、更方便，而且更有效率的護理和治療。