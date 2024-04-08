港怡優惠｜節省專科手術輪候時間 把握黃金治療期！港怡【公立醫院病人專屬優惠】涵蓋5大專科、超過30項常見外科手術套餐

當感覺到身體不適時，許多人會因為治療費用的考慮選擇到公立醫院或其急症室求診。雖然公立醫院的治療費比私家醫院相宜，但私家醫院的輪候時間及環境舒適度均相對理想，而公立醫院的專科門診、覆診個案、新症預約，以及手術排期，都需要經歷較長的輪候時間。就手術服務而言，由於公立醫院的服務需求較大，主診醫生會按照患者病情的迫切性，將患者分成緊急、次緊急和非緊急三大類別，而非根據病人求診的先後次序安排手術治療的時間。
根據醫院管理局的數據所顯示，截至去年12月31日，於公立醫院輪候眼科白內障手術共錄得69,759宗個案，當中的輪候時間（月份）中位數*如下：
至於骨科輪候全關節置換術，去年一共錄得35,784宗個案，當中的輪候時間（月份）中位數*如下：
港怡推5大專科、超過30項常見外科手術套餐 大大縮短輪候時間
雖然被分流為非緊急類別的患者，迫切性不及另外兩個組別，但等待間時太久，不可控的病情隨時會急劇惡化，甚至因此而錯失最佳治療期！為舒緩公立醫院的壓力，以及幫助非緊急類別患者儘早接受治療，由即日起至2024年9月30日（骨科全膝關節置換術由即日起至2024年12月31日），港怡醫院讓正在輪候公立醫院專科門診服務的病人，以優惠價錢享用【公立醫院病人專屬優惠】，包括5大專科、超過30項常見外科手術套餐，向有需要的公立醫院患者提供專屬的醫療優惠。
【公立醫院病人專屬優惠】涵蓋「普通外科、泌尿外科、眼科手術套餐」（例如白內障手術）、「冠狀動脈造影及冠狀動脈介入治療術（通波仔）計劃」及「全膝關節置換術全包形式醫療套餐」，讓病人適時得到治療，減少對病人生活質素影響，儘快重拾健康生活。
冠狀動脈介入治療術（通波仔）計劃^套餐包括醫生及麻醉費用、手術室費用、治療費用、護理程序收費、儀器設備費、標準二人病房收費連基本膳食，以及藥費、消耗品、物料費等；植入物亦已包括一個冠狀動脈支架及兩個冠狀動脈球，如需要額外支架或其他手術儀器或用具，將須收取額外費用。此外，如患者未能持有有效的冠狀動脈電腦斷層造影報告，便須接受由港怡醫院提供的「冠狀動脈電腦斷層造影優惠套餐」，讓港怡醫院心臟科醫生來評估患者是否適合參與計劃。
至於「普通外科、泌尿外科、眼科手術套餐」及「全膝關節置換術全包形式醫療套餐」為全包形式醫療套餐，當中不單已包括上述提及的費用，如病人於指定住院期間出現併發症，須再接受與套餐程序相關之手術及深切治療護理，所需之費用亦會包括在內。
港怡【公立醫院病人專屬優惠】 讓治療變得更方便、更全面
公立醫院的專科病人需持有由醫院管理局（醫管局）轄下醫院發出並有效的相關專科門診轉介信，連同轉介信及後約見港怡醫院專科醫生，專科醫生會評估病人的身體狀況，安排最適切的手術方案及治療時間，為患者提供更全面、更方便，而且更有效率的護理和治療。
了解更多：https://bit.ly/ghk-special-offers-ha-patients-tc
查詢預約：電話3153 9000 或 6452 3581（只限WhatsApp信息）
醫院位置：香港黃竹坑南風徑1號
*輪候時間的中位數是指有一半已完成手術的病人可以短於所顯示的輪候時間內接受手術。
^以上所有計劃必須預約，並須由指定的港怡醫院專科醫生主理及確認。個別手術須符合醫院要求方可接受手術治療，請先向港怡醫院查詢。
**港怡醫院保留更改以上所有條款及細則的權利而毋須另行通知。如有任何爭議，港怡醫院保留最終決定權。