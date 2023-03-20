游水戴隱形眼鏡小心中招 致病原超頑強！

若感染棘變形蟲角膜炎，症狀從輕微到嚴重都有可能，包括異物感、眼睛紅、畏光、流淚、眼球疼痛、視力模糊。

近半年來，已有幾位患者因阿米巴變形蟲所導致的角膜潰瘍需住院治療。隨著一般近視隱形眼鏡及夜戴型角膜塑型片的普及，棘變形蟲角膜炎的預防不可不慎。

戴隱眼有異物感疼痛 染阿米巴變形蟲 來自泥土、游泳池

臺北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師周惟誼指出，棘變形蟲為環境中自由營生的阿米巴變形蟲，在泥土、游泳池、自來水都有其蹤跡，此致病原若感染眼睛將造成棘變形蟲角膜炎。

感染棘變形蟲角膜炎最主要的危險因素就是隱形眼鏡的佩戴。文獻證實超過九成的棘變形蟲角膜炎患者都有戴隱形眼鏡，這之中又有九成的患者是戴軟式隱形眼鏡；而夜戴型角膜塑型片使用者則可能因為角膜上皮較薄、未徹底清洗鏡片以及使用自來水洗滌鏡片，而有較高的感染機率。其他感染的風險因子包括戴著隱形眼鏡游泳、泡湯等。